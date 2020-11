Ein besonderer Schatz unserer Heimat

Wohl eines, wenn nicht das schöns­te Natur­ju­wel des Salz­kam­mer­gu­tes ist zwei­fels­oh­ne der Offen­see in der Gemein­de Eben­see. Gera­de wenn die Herbst­ne­bel im Land sehr tief hän­gen und den Weg für die Son­ne ver­sper­ren ist der Offen­see ein Garant für stahl­blau­en Him­mel. So auch heu­te Sams­tag 7.11.2020. Genau wie wir nütz­ten vie­le Lands­leu­te den wun­der­schö­nen Herbst­tag für eine Wan­de­rung um den Offen­see.

Wenn auch das Laub auf den Bäu­men schon sehr spär­lich ist, zau­bert die Herbst­son­ne im spie­gel­glat­ten See traum­haf­te Spie­gel­bil­der.

Gän­se­haut bekam man beim Zuse­hen, als ein Eis­schwim­mer im 8 Grad kal­ten Was­ser sei­ne Trai­nings­zei­ten her­un­ter spul­te. Nach zwei Kilo­me­ter Schwimm­stre­cke stieg er aus dem Was­ser und trock­ne­te sich gemüt­lich ab. „Ist alles Gewohn­heit und mit ent­spre­chen­dem Trai­ning auch gesund. Lei­der wur­de das Eis­schwim­men am Hall­stät­ter­see die­ses Jahr abge­sagt, jetzt ist mein nächs­tes Ziel das Glet­scher­schwim­men am Hin­ter­tu­xer Glet­scher, wo das Was­ser sogar unter Null Grad liegt“, so der Sport­ler zu sei­nem Hob­by. Natür­lich wünsch­ten wir ihm alles Gute.

Dann ging es wie­der zurück zum Park­platz. Die Son­ne ver­schwand auch schon wie­der hin­ter den Berg­gip­feln am Offen­see und die Tem­pe­ra­tur sank merk­lich schnell. Dan­ke Offen­see für den herr­li­chen Tag!

Bericht und Bil­der Peter SOM­MER FOTO­PRESS