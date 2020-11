Gmunden schnürt erneut Corona-Hilfspaket

Auch die Stadt Gmun­den ist in vie­len Berei­chen vom zwei­ten Lock­down erheb­lich betrof­fen. Daher hat Bür­ger­meis­ter Ste­fan Krapf wie bereits im Früh­jahr die Erstel­lung eines Coro­na-Maß­nah­men­pa­kets for­ciert. Ziel ist eine rasche und unbü­ro­kra­ti­sche Hil­fe von Sei­ten der Stadt­ge­mein­de: „Eine ers­te Unter­stüt­zung für tra­gen­de Säu­len wie Wirt­schafts­be­trie­be oder Ver­ei­ne, aber auch eine finan­zi­el­le Hil­fe für Men­schen in aku­ter Not­si­tua­ti­on genie­ßen in die­sem Paket obers­te Prio­ri­tät. Es soll ein Bei­trag der Stadt sein, die schwie­ri­ge Situa­ti­on erfolg­reich zu über­win­den“, so Bür­ger­meis­ter Krapf.

Das Paket besteht aus 5 Maß­nah­men der Sofort­hil­fe:

1) Die Mie­ten­zah­lun­gen für alle Geschäfts- und Ver­eins­lo­ka­le im Besitz der Stadt­ge­mein­de Gmun­den wer­den vor­läu­fig bis zum 30. 11. erlas­sen.

2) Auf Antrag wird die Ein­he­bung der Kom­mu­nal­steu­er für all jene Gmund­ner Betrie­be, wel­che auf­grund der behörd­li­chen Ver­ord­nun­gen schlie­ßen muss­ten, bis vor­läu­fig 30. 11. gestun­det (Ver­schie­bung der Ein­he­bung).

3) Der Sozi­al­topf der Stadt­ge­mein­de für aku­te Här­te­fäl­le und finan­zi­el­le Not­si­tua­tio­nen wird mit 25.000 € befüllt. Bei Bedarf wird ersucht, Sozi­al­amts­lei­ter Tho­mas Bergtha­ler tele­fo­nisch unter 0676 / 88794 208 oder per Mail unter thomas.bergthaler@gmunden.ooe.gv.at zu kon­tak­tie­ren.

4) Die Antrags­frist für den Ener­gie­kos­ten­zu­schuss wird bis zum Jah­res­en­de ver­län­gert. Die Abwick­lung erfolgt eben­so über das Sozi­al­amt in der Bür­ger­ser­vice­stel­le.

5) Für die Waren­zu­stel­lung von Gmund­ner Ein­zel­han­dels­be­trie­ben nach erfolg­ter Online-Bestel­lung über­nimmt die Stadt­ge­mein­de zur Gän­ze die Zustell­kos­ten. Dies soll auch ein Impuls für die Gmund­ner Wirt­schaft sein. Es ist ein gede­ckel­ter Gesamt­be­trag von € 5.000,00 vor­ge­se­hen. Die­se Akti­on wird von der Abtei­lung Stadt­ent­wick­lung beglei­tet.

Online-Bestel­lun­gen samt Gra­tis-Zustel­lung: www.gmunden-stilvollshoppen.at

Bür­ger­meis­ter-Hot­line

Für Anlie­gen, Fra­gen und Anre­gun­gen hat Bür­ger­meis­ter Krapf wie­der eine Info-Hot­line ein­ge­rich­tet, über die er jeder­zeit erreich­bar ist:

0676 / 88794–371

„Gemein­sam wer­den wir auch den zwei­ten Lock­down über­ste­hen. Wich­tig ist nun, dass alle Säu­len in der Stadt Gmun­den zusam­men­rü­cken und ein­an­der nach bes­ten Kräf­ten unter­stüt­zen“, gibt sich Ste­fan Krapf opti­mis­tisch und kämp­fe­risch.

