Smart Gate – anonyme Echtzeit-Temperaturmessung

Bei dem kürz­lich statt­ge­fun­de­nen WKOÖ Bezirks­stel­leno­b­leu­te Semi­nar in der WKO Gmun­den wur­de die Kör­per­tem­pe­ra­tur der Teil­neh­me­rIn­nen anhand des „Smart Gate“ der Fir­ma ECO Metals rasch und mit hoher Genau­ig­keit gemes­sen.

„Es freut uns, dass inno­va­ti­ve Unter­neh­men wie ECO Metals immer am Puls der Zeit neue Pro­duk­te auf dem Markt brin­gen. Das Pro­dukt „Smart Gate“ lie­fert schnel­le, anony­me und kon­takt­lo­se Echt­zeit-Tem­pe­ra­tur­mes­sun­gen. Beson­ders in Ein­gangs­be­rei­chen von Gebäu­den oder auch bei Ver­an­stal­tun­gen jeder Grö­ßen­art kön­nen die­se ein­ge­setzt wer­den.“ so WKO Gmun­den Bezirks­stel­len­ob­mann Mar­tin Ettin­ger.

Durch 18 ver­ti­kal ange­brach­te Sen­so­ren wer­den simul­tan hun­der­te von Mes­sun­gen durch­ge­führt, womit eine Mess­ge­nau­ig­keit von +/- 0,2°C sicher­ge­stellt wer­den kann. Das inno­va­ti­ve Prin­zip der „Smart Gate“ Lösung basiert auf der Echt­zeit­mes­sung der, durch den mensch­li­chen Kör­per emit­tier­ten, Infra­rot­strah­lung. Die dabei emp­fan­ge­nen Daten wer­den durch einen kom­ple­xen Algo­rith­mus und ohne jeg­li­che Umge­bungs­tem­pe­ra­tur­ein­flüs­se umge­rech­net und dar­aus die ent­spre­chen­de Kör­per­tem­pe­ra­tur der jewei­li­gen Per­son ermit­telt.

„Dar­über hin­aus ver­fügt unser „Smart Gate“ über zahl­rei­che Zusatz­mo­du­le. Unter ande­rem ermög­licht es die in einem Raum oder Gebäu­de befind­li­chen Per­so­nen kon­ti­nu­ier­lich zu zäh­len, um bei­spiels­wei­se eine vor­ge­se­he­ne Ober­gren­ze nicht zu über­schrei­ten“, so ECO Metals GmbH Geschäfts­füh­rer Jür­gen Aha­mer.

Foto: WKO Gmun­den