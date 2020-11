Virtueller Tag der offenen Tür im BRG/BORG Schloss Traunsee

Vir­tu­el­ler Tag der offe­nen Tür am Frei­tag, 4. Dezem­ber 2020, 16:00 – 17:30 Uhr und am Sams­tag, 5. Dezem­ber 2020, 10:00 – 11:30 Uhr.

Die­ser Tag wen­det sich nicht nur an Eltern von Schüler*innen, die nach der 4. Klas­se Volks­schu­le ein Gym­na­si­um besu­chen möch­ten, son­dern auch an Absolvent*innen von Mit­tel­schu­len sowie AHS-Unter­stu­fen, die ein Ober­stu­fen­re­al­gym­na­si­um mit natur­wis­sen­schaft­li­chem Schwer­punkt besu­chen möch­ten, das wir neben der gym­na­sia­len Lang­form mit wirt­schafts­kund­li­chem Schwer­punkt anbie­ten. Das BRG/BORG Schloss Traun­see ist eine öffent­li­che Schu­le und es besteht auch die Mög­lich­keit, das Halb- oder Voll­in­ter­nat zu besu­chen. Seit zwei Jah­ren bie­tet die Schu­le ein effi­zi­en­tes Kurs­sys­tem im Rah­men der Schul­au­to­no­mie an.

Wei­ters besteht für inter­es­sier­te Schüler*innen auch die Mög­lich­keit eines Schnup­per­ta­ges (Dezem­ber 2020 bis 5. März 2021 – bit­te um tele­fo­ni­sche Anmel­dung im Sekre­ta­ri­at unter 07612/62415–38).