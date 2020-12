Feuerwehren aktiv bei den Covid-Massentestungen im Bezirk Vöcklabruck

Seit ges­tern früh, bis Mon­tag­abend unter­stüt­zen die Feu­er­weh­ren des Bezir­kes Vöck­la­bruck die Covid-Mas­sen­tes­tun­gen. Im Bezirk Vöck­la­bruck sind für die Covid-Mas­sen­tes­tun­gen in den 17 Tes­tor­ten ins­ge­samt 65 Test­stra­ßen auf­ge­baut wor­den.

Die Feu­er­weh­ren unter­stüt­zen die­se Mas­sen­tes­tun­gen mit den Auf­ga­ben: Park­platz­ma­nage­ment, Lot­sen­dienst, Betreu­ung Per­so­nen­leit­sys­tem, admi­nis­tra­ti­ve Tätig­kei­ten, über­re­gio­na­le Unter­stüt­zun­gen, Nach­schub von Mate­ria­li­en um die Mate­ri­al­lie­fe­run­gen sicher­zu­stel­len. Ins­ge­samt sind an den 4 Test­ta­gen 950 Feu­er­wehr­kräf­te im Bezirk im Ein­satz. Der Lan­des­feu­er­kom­man­dant Robert May­er Msc. besuch­te mit Bezirks­feu­er­wehr­kom­man­dant Wolf­gang Huf­nagl am Sams­tag die Test­stra­ßen in Att­nang-Puch­heim und Vöck­la­bruck. Zusätz­lich muss natür­lich der Regel­be­trieb in den Feu­er­weh­ren auf­recht erhal­ten wer­den.

Fotos: BFK/August Thal­ham­mer