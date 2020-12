Mit einem Lebkuchenhaus gleich mehrfach Freude schenken

Mit 600 selbst­ge­ba­cke­nen Leb­ku­chen­häu­sern – zum Teil im Selbst­bau­satz — unter­stüt­zen die Don Bosco-Schü­le­rIn­nen die Cari­tas-Ein­rich­tun­gen im Bezirk Vöck­la­bruck. „Der Erlös durch den Ver­kauf kommt Allein­er­zie­hen­den, Fami­li­en, Kin­dern oder älte­ren Men­schen in Not zu Gute, die aus dem Bezirk Vöck­la­bruck sind und Unter­stüt­zung brau­chen“, erklä­ren die Cari­tas-Mit­ar­bei­te­rin­nen Chris­ti­ne Schön und Eli­sa­beth Kien­ber­ger aus Vöck­la­bruck. Bestel­lun­gen sind unter christine.schoen@caritas-linz.at oder 0676/8776 2022 mög­lich. Die Abho­lung ist im Cari­tas-Büro, Park­stra­ße 1, in Vöck­la­bruck.

Für die Schü­le­rIn­nen der 1. und 2. Klas­se der der Don Bosco Schu­le in Vöck­la­bruck stan­den die Koch­stun­den der ver­gan­ge­nen Mona­te ganz im Zei­chen der Cari­tas-Leb­ku­chen­häu­ser. Mit Unter­stüt­zung ihrer Päd­ago­gin­nen Chris­ti­ne Lahn­in­ger und Elfrie­de Wald­hör pro­du­zier­ten sie 600 Leb­ku­chen­häu­ser. „Die Schü­le­rin­nen haben unse­re Erwar­tun­gen über­trof­fen: Es wur­den Pro­to­ty­pen gefer­tigt, Back­for­men mit dem 3D-Dru­cker erstellt, geba­cken, ver­packt und sogar ein QR-Code mit der Bau­an­lei­tung erstellt. Pas­send zum Leb­ku­chenteig haben sie eine Punsch­essenz kre­iert“, zei­gen sich die Leh­re­rin­nen von dem Enga­ge­ment ihrer Koch­grup­pen begeis­tert. Die Zuta­ten für die Leb­ku­chen­häu­ser stam­men groß­teils aus Spen­den. Der­zeit deko­rie­ren die Schü­le­rIn­nen ein Leb­ku­chen­haus-Schau­fens­ter am Stadt­platz, für das die Kin­der vom Don Bosco-Kin­der­gar­ten Ster­ne gebas­telt haben.

„Wer ein Leb­ku­chen­haus oder eine Punsch­essenz kauft, unter­stützt die Ein­rich­tun­gen der Cari­tas im Bezirk Vöck­la­bruck. Das Geld geht an die Sozi­al­be­ra­tungs­stel­le, wo seit Aus­bruch der Coro­na-Kri­se immer mehr Men­schen aus dem Bezirk Bera­tung und Unter­stüt­zung suchen. Wer schon vor Coro­na mit unter­schied­lichs­ten Not­la­gen und per­sön­li­chen Kri­sen zu kämp­fen hat­te, hat es jetzt oft noch schwe­rer“, wis­sen die Cari­tas-Mit­ar­bei­te­rin­nen. Ein Teil des Gel­des kommt aber auch dem Cari­tas-Lern­ca­fé zu Gute, das Chris­ti­ne Schön lei­tet und wo Kin­der und Jugend­li­chen aus sozi­al benach­tei­lig­ten Fami­li­en eine kos­ten­lo­se Lern- und Nach­mit­tags­be­treu­ung erhal­ten. „Vie­len Kin­dern fällt das Ler­nen im Home­schoo­ling schwer. Wir unter­stüt­zen, beglei­ten und moti­vie­ren der­zeit online oder tele­fo­nisch aus der Fer­ne, dass die Schü­le­rIn­nen im Lern­stoff nicht zurück­fal­len“, fügt Chris­ti­ne Schön hin­zu. Auch die Cari­tas-Ser­vice­stel­le, wo es eine kos­ten­lo­se Bera­tung für pfle­gen­de Ange­hö­ri­ge gibt, ver­zeich­net star­ken Zulauf: Die Coro­na-Kri­se for­dert auch jene beson­ders, die Zuhau­se einen Men­schen pfle­gen oder betreu­en.

Fotos (mit Schü­le­rin­nen): Don Bosco Schu­le

Foto Leb­ku­chen­haus allei­ne: Cari­tas