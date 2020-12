Ohlsdorf: Bauen – für die Zukunft!

Der Gemein­de­rat Ohls­dorf hat kürz­lich beschlos­sen, dem Bau­boom Gren­zen auf­zu­zei­gen. Auch die SPÖ hat sich zu Wort gemel­det.

“Als Ver­tre­te­rIn­nen für eine pro­spe­rie­ren­de Gemein­de wie Ohls­dorf erge­ben sich für uns aus dem wach­sen­den Zuzug Chan­cen und Her­aus­for­de­run­gen: Es gilt, ein gesun­des Wachs­tum und leist­ba­ren Wohn­raum in jenem Aus­maß zu ermög­li­chen, wie es die vor­han­de­ne Infra­struk­tur zulässt. Nicht nur der Erhalt und Aus­bau des Stra­ßen­net­zes ist hier­bei von Rele­vanz, son­dern auch die wei­te­ren damit ein­her­ge­hen­den infra­struk­tu­rel­len Maß­nah­men, wie das Schaf­fen von wei­te­ren adäqua­ten Kin­der­be­treu­ungs­plät­zen, sowie die Berück­sich­ti­gung öko­lo­gi­scher Fak­to­ren.

Im Bereich der Bau- und Pla­nungs­an­ge­le­gen­hei­ten haben wir stets abzu­wä­gen, wel­ches Maß an Wachs­tum für unse­re Gemein­de zu- oder abträg­lich wäre. In die­sem Zusam­men­hang stellt sich auch immer die Fra­ge, wie Bebau­ung kon­kret zu erfol­gen hat: Hier ver­tre­ten wir den kla­ren Stand­punkt, dass sich die­se an der umlie­gen­den Bebau­ung zu ori­en­tie­ren hat. Im Zuge unse­rer Abwä­gun­gen ist es mir immer beson­ders wich­tig, gera­de bei die­sen teils kom­ple­xen und emo­tio­na­len The­ma­ti­ken den brei­ten Dia­log zu suchen und größt­mög­li­che Betei­li­gung zu ermög­li­chen, um allen zu betrach­ten­den Aspek­ten in adäqua­tem Aus­maß Rech­nung zu tra­gen. Alle poli­ti­schen Ver­tre­tun­gen haben hier im Sin­ne der Bür­ge­rIn­nen an einem Strang zu zie­hen. Ein ver­ant­wor­tungs­be­wuss­tes, behut­sa­mes und stra­te­gi­sches Vor­ge­hen unse­rer­seits haben sich die Ohls­dor­fe­rin­nen und Ohls­dor­fer ver­dient. Erhal­ten wir gemein­sam unse­re Gemein­de lebens- und lie­bens­wert.”, so Gemein­de­vor­stand und Mit­glied des Bau- und Pla­nungs­aus­schus­ses David Lug­mayr.

Vize­bür­ger­meis­te­rin Inés Mir­la­cher ergänzt: “Wich­tig ist für die Zukunft unse­rer Ohls­dor­fer Fami­li­en, dass sich auch nach­fol­gen­de Genera­tio­nen bei uns ein Eigen­heim bau­en kön­nen, dafür müs­sen sie vor­ab auch den Erwerb des Grund­stü­ckes stem­men. Es soll nicht Ziel unse­rer Gemein­de sein, dass umge­wid­me­te Grund­stü­cke der Gewinn­ma­xi­mie­rung von Bau­trä­gern dient, die sich bekannt­lich in unse­rer Hei­mat­ge­mein­de mit Anfra­gen anstel­len. Die Men­schen, die in unse­rem Ort leben, sehen dies mit Recht bereits kri­tisch. Die SPÖ-Frak­ti­on hat schon mehr­mals mit den Frei­heit­li­chen dar­auf hin­ge­wie­sen, dass wir — wie zum Bei­spiel in Holz­häu­seln — will­kür­li­chem mehr­ge­schos­si­gen Bau­ten in Gegen­den, wo der­zeit nur mit Ein­fa­mi­li­en­häu­sern bebaut ist, nicht zustim­men wer­den. Es freut uns natür­lich sehr, dass nun auch die ÖVP einem Beschluss im Gemein­de­rat zuge­stimmt hat, wo wir alle bei zukünf­ti­gen Wid­mun­gen mit einem schär­fe­ren Auge hin­bli­cken.”

