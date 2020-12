SPG muki Ebensee macht Heimsiege

Die SPG muki Eben­see macht zum Abschluss des Herbst­durch­gan­ges zwei ful­mi­nan­te Heim­sie­ge. Am Sams­tag wer­den die Kärnt­ner Gäs­te aus St. Urban mit 4:0 heim­ge­schickt. Dabei gin­gen aller­dings alle Par­tien über die vol­le Distanz von fünf Sät­zen. Am Sonn­tag besieg­ten die Eben­seer im Ober­ös­ter­reich-Der­by UNI­QA Biesen­feld mit 4:1. Mit einer geschlos­se­nen Mann­schafts­leis­tung ver­ab­schie­den sich Ivan Kara­bec, Chris­ti­an Wolf und Lokal­ma­ta­dor Jonas Prom­ber­ger in die Weih­nachts­pau­se.

LG Her­bert Ried­ler SPG muki Eben­see

Foto: SPG muki Eben­see