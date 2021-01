Digitaler Adventskalender

Wir, Clau­dia, Maya und Moritz, drei Schü­le­rIn­nen aus der 6. Klas­se des BG Gmun­den, mes­sen posi­ti­ven Zei­chen in die­ser schwie­ri­gen Zeit beson­de­re Bedeu­tung zu und woll­ten ande­ren in der Advents­zeit eine klei­ne Freu­de berei­ten. Des­halb haben wir im Rah­men des vor­ge­se­he­nen Pro­jekts im Unter­richts­fach KuP (Kom­mu­ni­ka­ti­on und Prä­sen­ta­ti­on), wel­ches an unse­rer Schu­le in der gym­na­sia­len Ober­stu­fe unter­rich­tet wird, einen digi­ta­len Advents­ka­len­der auf unse­rer Schul­home­page ver­öf­fent­licht.

Die­ser besteht aus klei­nen täg­li­chen Über­ra­schun­gen für alle Kalen­der­tür­chen, die im Lau­fe der Vor­weih­nachts­zeit nach der Rei­he auf­ruf­bar wer­den. Bei der Gestal­tung die­ser Über­ra­schun­gen haben wir unse­rer Krea­ti­vi­tät größ­ten­teils frei­en Lauf gelas­sen – unter ande­rem haben wir einen Witz, eine Auf­ga­be für den jewei­li­gen Tag, ein Keks­re­zept, ein Gewinn­spiel, eine Weih­nachts­film­emp­feh­lung oder auch ein­fach ein freund­li­ches Bild ver­wen­det.

Am 24. Dezem­ber gab es natür­lich noch einen spe­zi­el­len Abschluss, näm­lich ein digi­ta­les Weih­nachts­kon­zert, wo wir ver­schie­de­ne Weih­nachts­lie­der, gespielt auf ver­schie­de­nen Instru­men­ten von ver­schie­de­nen Per­so­nen in unse­rer Schu­le oder auch in unse­rem nähe­ren Umfeld in Form von Audio­da­tei­en auf der Home­page prä­sen­tiert haben. Wir hof­fen, dass wir so zumin­dest dem einen oder ande­ren ein vor­weih­nacht­li­ches Lächeln ins Gesicht zau­bern konn­ten!

