Leserbrief Mag. Dr. Karl Schirl: “Gmundner Coronamarsch — es ist zum Heulen!”

Es ist zum Heu­len, wenn man die Bil­der von Mon­tag­abend vom „Spa­zier­gang“ in Gmun­den sieht. Da mar­schie­ren etwa sechs­hun­dert Leu­te durch Gmun­den, skan­die­ren „Kurz muss weg!“ und freu­en sich, dass die „Gmund­ner Fetznschä­del“ eine Begeg­nungs­zo­ne errich­tet haben und sie sich so frei bewe­gen kön­nen.

Dies war kei­ne Begeg­nung, son­dern ein „Marsch“. Es erin­nert mich stark an deutsch­na­tio­na­le Ver­an­stal­tun­gen und Kund­ge­bun­gen, wie sie in Gmun­den bereits ab 1923 (!) — und dann immer wie­der — statt­ge­fun­den haben. Wohin das geführt hat, ist hof­fent­lich nicht ver­ges­sen wor­den. — Zufäl­lig hat ges­tern in der Sen­dung „Ober­ös­ter­reich heu­te“ Her­bert Kickl als Jah­res­mot­to „Kurz muss weg!“ aus­ge­ru­fen. Wer hier kei­nen Zusam­men­hang zu die­sen „Spa­zier­gän­gen“ sieht , muss wohl blind sein.

In die­sen nicht leich­ten Zei­ten (man­che ver­glei­chen sie mit den unmit­tel­ba­ren Nach­kriegs­jah­ren) soll­te man zusam­men­ste­hen, um die­se Gesund­heits- und Wirt­schafts­kri­se zu bewäl­ti­gen – egal wel­cher Par­tei man ange­hört. Ganz zu schwei­gen von der men­schen­ver­ach­ten­den Ein­stel­lung den schwer an Covid –Erkrank­ten gegen­über oder dem total an die Gren­ze der Belast­bar­keit gehen­den Pfle­ge­per­so­nal.

Erst vor eini­gen Tagen hat­te ich Gele­gen­heit mit einem Nach­barn zu spre­chen, der zwei Wochen mit einer schwe­ren Covid-Erkran­kung im Gmund­ner Kran­ken­haus lag. Er möch­te allen, die die Krank­heit anzwei­feln, in die Covid-Sta­ti­on von Gmun­den füh­ren, um zu zei­gen, was die Krank­heit bedeu­tet und was das Per­so­nal dort leis­tet.

Als Gmund­ner Bür­ger hof­fe ich, dass die meis­ten der „Spa­zier­gän­ger“ nicht aus Gmun­den, son­dern her­an­ge­karr­te Demons­tran­ten waren. Da stel­le ich mir aber die Fra­ge: Kann man nicht fest­stel­len, woher die kom­men? – Es bleib t mir nur mein Opti­mis­mus und die Hoff­nung: Der Zusam­men­halt in der Bevöl­ke­rung wird so groß sein, dass es vie­le Impf­wil­li­ge gibt, damit die­se schreck­li­chen Zei­ten ein Ende fin­den und die Ver­nunft sie­gen wird. Denn ich glau­be immer noch dar­an, dass der Mensch ein „ver­nunft­be­gab­tes“ Wesen ist.

Leser­brief von Mag. Dr. Karl Schirl, Gmun­den