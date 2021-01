Schaukasten-Ausstellung nach Malwettbewerb

Wäh­rend des 1. Lock­downs im Früh­jahr 2020 hat Bür­ger­meis­ter Peter Groiß die jüngs­ten Ein­woh­ner von Att­nang-Puch­heim auf­ge­ru­fen, ihre Wün­sche und Sehn­süch­te zu Papier zu brin­gen. In Form eines Mal­wett­be­werbs soll­te dar­ge­stellt wer­den, was die Kin­der ver­mis­sen und wor­auf sie sich am meis­ten freu­en. Unzäh­li­ge tol­le Zeich­nun­gen und Bas­tel­kunst­wer­ke sind dar­auf­hin ein­ge­trof­fen. Von einer fach­kun­di­gen Jury wur­den die Sie­ger aller Alters­klas­sen gekürt und ver­stän­digt.

Ziel war, eine gro­ße Ver­nis­sa­ge mit allen tol­len Wer­ken im Stadt­amt zu eröff­nen. Da dies in abseh­ba­rer Zeit noch nicht mög­lich sein wird, muss­te eine ande­re Idee her.

Ande­re Zei­ten erfor­dern krea­ti­ve Lösun­gen — Out­door-Ver­nis­sa­ge

Nach län­ge­rem Über­le­gen wur­de die Idee der Out­door-Ver­nis­sa­ge gebo­ren. Die Kunst­wer­ke wur­den kopiert und in allen Schau­käs­ten im Stadt­ge­biet auf­ge­hängt. So kann man einen Spa­zier­gang an der fri­schen Luft mit dem Betrach­ten der bun­ten, fröh­li­chen Kunst­wer­ke ver­bin­den!

Bür­ger­meis­ter Peter Groiß ist mit die­ser Lösung mehr als glück­lich: „Wir kön­nen hier von einer abso­lu­ten Win-Win-Situa­ti­on für alle spre­chen. Da sämt­li­che Ver­an­stal­tun­gen abge­sagt wur­den, sind unse­re Schau­käs­ten die letz­ten Wochen kom­plett leer gestan­den. Die Kin­der freu­en sich, mit ihren Eltern ihre eige­nen Kunst­wer­ke besu­chen zu kön­nen und für die Spa­zier­gän­ger sind die bun­ten Bil­der eine wun­der­ba­re Abwechs­lung auf ihrer Rou­te.“

Die Ori­gi­na­le wur­den schön gerahmt und zur Freu­de aller Mit­ar­bei­ter im Stadt­amt auf­ge­hängt.

Foto: Stadt­ge­mein­de Att­nang Puch­heim