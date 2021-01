Start der Covid-19-Schutzimpfung für über 80-Jährige erfolgt

AM Diens­tag erfolg­te in Ober­ös­ter­reich der Start­schuss der Schutz­imp­fun­gen für über 80-Jäh­ri­ge Lands­leu­te, die nicht in einem Alten- und Pfle­ge­hei­men leben.

Die­se Woche wer­den in allen ober­ös­ter­rei­chi­schen Bezir­ken ins­ge­samt 7.200 Schutz­imp­fun­gen erfol­gen. Bis Ende Jän­ner wer­den von den gesamt 80.000 über 80-jäh­ri­gen in Ober­ös­ter­reich etwa 22.000 Per­so­nen geimpft sein.

Alle über 80-Jäh­ri­ge, die für die ers­ten Imp­fun­gen kei­nen Ter­min erhal­ten haben, kön­nen sich wei­ter­hin auf der Home­page www.ooe-impft.at regis­trie­ren. Durch die­se Regis­trie­rung bekom­men sie zeit­ge­recht alle Infor­ma­tio­nen, wann eine Ter­mi­nan­mel­dung für eine Schutz­imp­fung wie­der mög­lich ist.

Fakt ist: Das Land Ober­ös­ter­reich ist in die­ser Fra­ge von wei­te­ren Impf­lie­fe­run­gen durch den Bund abhän­gig. Klar ist auch: Je frü­her mehr Impf­stoff kommt, des­to frü­her kön­nen mehr über 80-Jäh­ri­ge geimpft wer­den. Das ist beson­ders wich­tig, da eine Erkran­kung von Per­so­nen die­ser Grup­pe oft­mals einen schwe­re­ren Ver­lauf nimmt und auch lei­der vie­le Todes­fäl­le in die­ser Alters­grup­pe zu bekla­gen sind. Daher gilt es jetzt beson­ders die über 80-Jäh­ri­gen zu schüt­zen.

Fotos © Land OÖ Ernst Griln­ber­ger