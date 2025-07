Auch in ihrer 13. Aus­ga­be bleibt die Bach­Zeit in der Basi­li­ka Mond­see ein Fix­punkt für alle Liebhaber*innen baro­cker Musik. In der ein­drucks­vol­len Atmo­sphä­re der Basi­li­ka eröff­net das Fes­ti­val am Sonn­tag, dem 10. August 2025, mit zwei fest­li­chen Wer­ken, die ganz im Zei­chen Mari­ens ste­hen – fei­er­lich, klang­reich und von gro­ßer musi­ka­li­scher Tiefe.

Auf dem Pro­gramm steht das pracht­vol­le Magni­fi­cat von Carl Phil­ipp Ema­nu­el Bach, das 1749 in Ber­lin ent­stand. Die­ses groß ange­leg­te Werk zählt zu sei­nen bedeu­tends­ten Vokal­wer­ken und beein­druckt mit dra­ma­ti­scher Gestal­tung, vir­tuo­sen Ari­en und einer abschlie­ßen­den Dop­pel­fu­ge von außer­ge­wöhn­li­cher Wucht. Die Musik ist fei­er­lich, vol­ler Affekt – und doch durch­zo­gen von der emp­find­sa­men Hand­schrift C. P. E. Bachs.

Ergänzt wird das Eröff­nungs­kon­zert durch Johann Sebas­ti­an Bachs fein­sin­ni­ge Kan­ta­te „Mei­ne Seel erhebt den Her­ren“ (BWV 10), kom­po­niert für das Fest Mariä Heim­su­chung. Mit fröh­li­chem Beginn, lyri­schen Soli und kunst­vol­ler Chor­füh­rung zählt die­se Kan­ta­te zu Bachs innigs­ten Mari­en­ver­to­nun­gen – musi­ka­li­sche Dank­bar­keit und über­bor­den­de Freu­de in baro­cker Vollendung.

Aus­füh­ren­de des Kon­zerts sind die Kan­to­rei St. Micha­el Mond­see und das Con­sor­ti­um Lunae­la­cen­se, gelei­tet von Gott­fried Hol­zer-Graf, der für sei­ne sen­si­ble und zugleich ener­ge­ti­sche Inter­pre­ta­ti­on baro­cker Wer­ke weit über die Regi­on hin­aus bekannt ist. Als Solist*innen wir­ken mit: die jun­ge Sopra­nis­tin Elec­tra Loch­head, die Altis­tin Tama­ra Ober­mayr, der lyri­sche Tenor Bernd Ulrich Fröh­lich sowie der renom­mier­te Bass­ba­ri­ton Mat­thi­as Helm.

“Mei­ne hal­be Stun­de Bach” – Musik als täg­li­cher Atemzug

Nach dem fest­li­chen Auf­takt am 10. August geht die Bach­Zeit in eine ganz beson­de­re Pha­se über: Vom 11. bis zum 19. August, jeweils um 20:00 Uhr, öff­net sich die Basi­li­ka Mond­see jeden Abend für eine halb­stün­di­ge musi­ka­li­sche Aus­zeit – still, kon­zen­triert, berührend.

Unter dem Titel „Mei­ne hal­be Stun­de Bach“ ent­fal­tet sich ein täg­li­ches Minia­tur-Fes­ti­val der beson­de­ren Art: Kam­mer­mu­sik, Solo­wer­ke, Impro­vi­sa­tio­nen, medi­ta­ti­ve Klang­räu­me. Vir­tuo­se Künstler*innen gestal­ten das Pro­gramm abwechs­lungs­reich und mit über­ra­schen­den Instru­men­ten­kom­bi­na­tio­nen – von der Vio­li­ne bis zum Vibra­phon, von klas­sisch bis expe­ri­men­tell. Klei­ne For­ma­te mit gro­ßer Wir­kung. Die musi­ka­li­sche Medi­ta­ti­on ist eine Ein­la­dung an alle – Ein­hei­mi­sche, Gäs­te, Suchen­de, Genie­ßer. Der Ein­tritt ist frei, die Wir­kung unbezahlbar.

Kar­ten & Informationen

Für das Eröff­nungs­kon­zert am 10. August sind Kar­ten im Vor­ver­kauf erhältlich:

• bei Tra­fik Schwaighofer

• im Klos­ter­la­den Mondsee

• oder per Mail an kantorei.mondsee@gmx.at

Alle wei­te­ren Ver­an­stal­tun­gen – ins­be­son­de­re die Abend­me­di­ta­tio­nen – sind ohne Ein­tritt zugäng­lich. Spen­den zur Unter­stüt­zung der Musi­zie­ren­den sind jedoch herz­lich willkommen.

Ein Fest der Musik – zwi­schen Him­mel, Herz und Handwerk

Die Bach­Zeit 2025 ist mehr als ein Kon­zert­fes­ti­val – sie ist Begeg­nung, Stil­le, Ener­gie und Hin­ga­be. Ob im pracht­vol­len Chor­werk zum Auf­takt oder in der lei­sen Inten­si­tät der täg­li­chen Abend­me­di­ta­ti­on: Die Musik von Johann Sebas­ti­an Bach – ergänzt durch klang­li­che Aus­flü­ge zu sei­nen Söh­nen, Zeit­ge­nos­sen und Erben – beglei­tet durch die Som­mer­zeit mit Tie­fe und Leich­tig­keit. Die Basi­li­ka Mond­see bie­tet dafür nicht nur Raum, son­dern Resonanz.

Herz­lich will­kom­men zur 13. BachZeit.