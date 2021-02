Ebensee bekommt Corona-Teststraße

In der Gemein­de Eben­see am Traun­see wird in der ehe­ma­li­gen HS1, in der Schul­gas­se 2 eine Coro­na-Test­stra­ße ein­ge­rich­tet.

“Jetzt ist es fix, ab nächs­ter Woche gibt es auch in die Eben­see ein Testan­ge­bot. Herz­li­chen Dank an alle, die uns bei der Umset­zung die­ses Pro­jek­tes unter­stüt­zen!”, freut sich Land­tags­ab­ge­ord­ne­te und Bür­ger­meis­ter­kan­di­da­tin Sabi­ne Prom­ber­ger.

Zu fol­gen­den Zei­ten soll getes­tet wer­den:

Mon­tag: 15:00 — 18:00

Mitt­woch: 8:30 — 11:30

Don­ners­tag: 8:30 — 11:30

Die Anmel­dung ist ab Sams­tag unter https://oesterreich-testet.at/ oder auch im Gemeindeamt/Bürgerservice oder vor Ort mög­lich!

Soll­te jemand eine Fahr­ge­le­gen­heit zur Test­sta­ti­on in Eben­see benö­ti­gen, so ste­hen fol­gen­de Per­so­nen ger­ne zur Ver­fü­gung, heißt es sei­tens der Gemein­de:

Franz Lidau­er 0676 839 40 338

Hans Schil­cher 0680 14 31 1 09

Sebas­ti­an Heissl 0676 61 01 784

Ingrid Sturm 0650 52 89 597

Bit­te eine FFP2 Mas­ke tra­gen und auf die Abstands­re­geln ach­ten (2 Meter)

