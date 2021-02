Frauen Fachakadmie meets Frauenministerin

Zu einem Arbeits­ge­spräch tra­fen sich Bri­git­te Maria Gru­ber, die Lei­te­rin der Frauen:Fachakademie Schloss Mond­see, und Frau­en­mi­nis­te­rin Susan­ne Raab am Mitt­woch in Wien. „Es gibt viel zu tun für die Frau­en – gera­de jetzt!“ Dar­über waren sich die bei­den einig, sei es beim The­ma Equal Pay, beim Pen­si­ons­split­ting oder bei den Aus­wir­kun­gen der Coro­na-Pan­de­mie auf Frau­en und Mäd­chen. Bri­git­te Maria Gru­ber stell­te auch ihr Kon­zept vor, wie sie Frau­en – spe­zi­ell in Ober­ös­ter­reich – stär­ken will: „Das Fach­wis­sen haben sie, was sie brau­chen ist Zutrau­en.“

Frau­en aus der Regi­on haben am 5. Mai 2021 beim Online-Talk-For­mat “Mitt­woch um eins” (13 bis 13.30 Uhr) die Mög­lich­keit, die Frau­en­mi­nis­te­rin live zu erle­ben und Fra­gen zu stel­len.

Anmel­dung: www.frauenfachakademie.at

Foto: pri­vat