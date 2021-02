Kunst- und Möbelgala heuer direkt ins Wohnzimmer

Jedes Schul­jahr wer­den an der HTB­LA Hall­statt die bes­ten Arbei­ten der Schü­le­rin­nen und Schü­ler in der Kunst- und Möbel­ga­la aus­ge­zeich­net und gewür­digt. Nor­ma­ler­wei­se fin­det die­se Ver­an­stal­tung immer im Herbst statt, in dem bis auf den letz­ten Platz gefüll­ten Kul­tur­zen­trum der Welt­erbe­ge­mein­de.

Der „Felix“, so der Name der begehr­ten Tro­phäe, konn­te heu­er pan­de­mie­be­dingt bis­lang noch nicht ver­ge­ben wer­den. Doch die­se weit über die Gren­zen des Salz­kam­mer­guts geschätz­te Ver­an­stal­tung soll nun end­lich doch statt­fin­den. Ein eif­ri­ges Team rund um Hel­mut Pam­mer, dem Haupt­ver­ant­wort­li­chen der Möbel­ga­la, hat in den letz­ten Mona­ten inten­siv dar­an gear­bei­tet, die Kunst- und Möbel­ga­la digi­tal umzu­set­zen und sie gekonnt ins Inter­net ver­legt.

Am 13. Febru­ar um 19:00 Uhr wird das Event online gehen. Wie stark sich auch das Umfeld mit der Bil­dungs­in­sti­tu­ti­on im Inne­ren Salz­kam­mer­gut iden­ti­fi­ziert zeigt zudem die span­nen­de Lis­te an Lau­da­to­ren. Das kul­tu­rel­le Umfeld reprä­sen­tie­ren etwa der Musi­ker und Autor Hubert Ach­leit­ner, all­ge­mein bekannt als Hubert von Goi­sern, sowie Airan Berg, der künst­le­ri­sche Lei­ter des Fes­ti­vals der Regio­nen, der bei­spiels­wei­se den Preis für das bes­te Boots­bau-Pro­jekt über­rei­chen wird.

Bil­dung, Poli­tik und Wirt­schaft wer­den vom oö. Bil­dungs­di­rek­tor Alfred Klamp­fer, sowie Robert Thal­ham­mer, dem Lei­ter der hie­si­gen Bil­dungs­re­gi­on ver­tre­ten sein, sowie von Bun­des­in­nungs­meis­ter Ger­hard Spitz­bart. Sie alle wen­den sich in Video­bot­schaf­ten an das digi­ta­le Publi­kum der Online­ver­an­stal­tung, in denen sie die Jury-Begrün­dung ver­le­sen und ihre per­sön­li­chen Wor­te an die Aus­ge­zeich­ne­ten rich­ten.

Musi­ka­lisch wird die Ver­an­stal­tung wie immer abge­run­det, umrahmt und ver­zau­bert vom Ensem­ble der Instru­men­ten­bau­ab­tei­lung. Wenn auch der Anlass des ver­än­der­ten For­ma­tes der Kunst- und Möbel­ga­la heu­er nicht so erfreu­lich ist, so darf man sich, wie bei so vie­lem im Schul­um­feld, umso mehr über die­se gelun­ge­ne digi­ta­le Wan­del­bar­keit und die erwei­ter­te Öffent­lich­keit freu­en und mit gestei­ger­ter Span­nung die Prä­mie­rung der Preis­trä­ge­rin­nen und Preis­trä­ger erwar­ten. Einen Link zur Ver­an­stal­tung gibt es zeit­ge­recht auf www.htl-hallstatt.at.

Foto: pri­vat