Obertrauner Faschingbriaf auch 2021 erhältlich

Kep­pe­l­wei­ba heu­er lei­der nicht ON TOUR

In den letz­ten Mona­ten war oder ist vie­les anders — den Ober­trau­ner Fasching­briaf gibt’s aber trotz­dem. Nach­dem trotz Coro­na – oder gera­de des­we­gen – sich wie­der etli­che Hop­pa­las und Miss­ge­schi­cke am Süd­ufer des Hall­stät­ter­see ereig­ne­ten, gibt es auch in die­sem Jahr den „Ober­trau­ner Fasching­briaf“.

Situa­ti­ons­be­dingt kann es aber natür­lich heu­er kei­ne „akus­ti­sche Über­lie­fe­rung“ von den OKW´s geben, son­dern liegt die aktu­el­le Aus­ga­be — und die dazu­ge­hö­ren­den Kari­ka­tu­ren — ganz ein­fach zur Ent­nah­me im Ober­trau­ner Musik­pa­vil­lon auf. Die Auf­la­ge star­tet am Fasching­mon­tag ab 11:11 Uhr und endet am Ascher­mitt­woch um 11:11 Uhr.

Der Rein­erlös wird jedes Jahr einer ande­ren gemein­nüt­zi­gen Orga­ni­sa­ti­on zur Ver­fü­gung gestellt: 2021 kommt die­ser der Ober­trau­ner Orts­mu­sik zugu­te. Eine „Spen­den­box“ ist wäh­rend der Auf­la­ge­zeit instal­liert.

Foto: pri­vat