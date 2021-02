Pflegefachassistentinnen und ein Pflegefach-assistent feiern erfolgreichen Abschluss in Gmunden

Am Frei­tag, dem 19. Febru­ar 2021 schlos­sen 15 Absol­ven­tIn­nen der Pfle­ge­fach­as­sis­tenz an der Schu­le für Gesund­heits- und Kran­ken­pfle­ge Gmun­den ihre Aus­bil­dung ab.

15 Damen und ein Herr im Alter zwi­schen 20 und 45 Jah­ren dür­fen sich über ihr Diplom freu­en: Sie absol­vier­ten die Aus­bil­dung zur/zum Pflegefachassistentin/Pflegefachassistenten (PFA) an der Schu­le für Gesund­heits- und Kran­ken­pfle­ge (GuKPS) Gmun­den. Sie­ben Diplo­man­dIn­nen erreich­ten dabei sogar einen „aus­ge­zeich­ne­ten Erfolg“, wei­te­re acht schnit­ten mit „gutem Erfolg“ ab.

Unter Ein­hal­tung der COVID-Bestim­mun­gen wur­den in wür­di­gem Rah­men nach einem kur­zen Rück­blick auf die zwei Aus­bil­dungs­jah­re die PFA-Diplo­me über­reicht, und zwar von Mag. Franz Stadl­mann, Direk­tor der Schu­len am Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum, DGKPin Ros­wi­tha Wein­hei­mer, MSc, Stand­ort­lei­te­rin der GuKPs Gmun­den, sowie der Klas­sen­vor­stän­din Doris Rei­schen­böck, MHPE.

Für je vier Absol­ven­tIn­nen beginnt die beruf­li­che Lauf­bahn dem­nächst am Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Gmun­den bzw. Vöck­la­bruck und wei­te­re vier star­ten in Senio­ren­hei­men bzw. Reha­bi­li­ta­ti­ons­ein­rich­tun­gen ins Berufs­le­ben. Alle ande­ren Absol­ven­tIn­nen begin­nen ihren neu­en Beruf in einem wei­te­ren der viel­fäl­ti­gen Berei­che der Pfle­ge.

Wenn auch Sie Inter­es­se an der Pfle­ge­fach­as­sis­tenz-Aus­bil­dung haben, kön­nen Sie sich am 4. März ab 16 Uhr und am 5. März ab 10 Uhr beim ers­ten Online-Infoevent der Gesund­heits- und Kran­ken­pfle­ge­schu­len der OÖ Gesund­heits­hol­ding infor­mie­ren. Infos und Anmel­de-mög­lich­kei­ten fin­den Sie unter www.ooeg.at/pflegeausbildung oder www.ooeg.at/infoevent.

Die Anmel­dung für die bereits am 1. Okto­ber 2021 begin­nen­de nächs­te Pfle­ge­fach­as­sis­tenz-Aus­bil­dung in Gmun­den läuft vom 1. März bis 30. Juni 2021.

Foto: OÖG