Sportunion Gmunden startet wieder voll durch

Lie­be Sports­freun­de — Wir, die Sport­uni­on Gmun­den, sind opti­mis­tisch und star­ten nach dem Ende der Ein­schrän­kun­gen durch Covid-19 wie­der voll durch.

Die Sport­uni­on Gmun­den bie­tet ver­schie­de­ne Sport­ar­ten wie: Hob­by Sport-Grup­pen, Kara­te, Kart, Kin­der­tur­nen, Leicht­ath­le­tik, Moun­tain­bike, MUH­FIT (Zir­kus-Artis­tik), Squash, Ten­nis, Tisch­ten­nis, Tri­ath­lon und Vol­ley­ball an. Zusätz­lich haben wir zahl­rei­che Fit­ness­an­ge­bo­te wie Zum­ba Tan­zen, Yoga, Body­work und ganz neu im Pro­gramm Pila­tes.

Jähr­lich und auch die­ses Jahr orga­ni­sie­ren wir meh­re­re Ver­an­stal­tun­gen. Dar­un­ter den 40. Ober­bank Tos­ca­na­l­auf am Sonn­tag, 13. Juni 2021, Start um 10:00 Uhr auf dem Rat­haus­platz in Gmun­den, zahl­rei­che Trend­sport­events und Stadt­meis­ter­schaf­ten in ver­schie­de­nen Sport­ar­ten.

Zu unse­rer tra­di­tio­nel­len Sonn­wend­fei­er, vor­aus­sicht­lich am 26. Juni 2021, auf unse­rem ver­eins­ei­ge­nen Bade­platz laden wir Sie herz­lich ein.

Sie haben Inter­es­se an einem unse­rer Sport­an­ge­bo­te, dann freu­en wir uns auf Sie. Nähe­re Infor­ma­tio­nen fin­den Sie auf unse­rer Home­page: www.sportunion-gmunden.at.

Foto: pri­vat