Weitere überdachte Bushaltestelle

Johann Halb­mai­er ist ein sehr ehr­gei­zi­ger Obmann des Stra­ßen­aus­schus­ses und bringt in sei­ne Agen­den vie­le inno­va­ti­ve Ideen ein. Nach­dem auf sei­ne Initia­ti­ve eine über­dach­te Bus­hal­te­stel­le beim Mez­zo gebaut wur­de, mach­te er sich an das nächs­te Pro­jekt. Seit Jah­ren wünsch­ten sich die Ohls­dor­fe­rIn­nen auch eine Über­da­chung der Hal­te­stel­le im Orts­zen­trum gegen­über des Gemein­de­am­tes. Man kann dort aber nicht zurück­ver­setzt aus­wei­chen, so wur­den meh­re­re Vor­schlä­ge durch­dis­ku­tiert.

Schlu­ßend­lich einig­te man sich für eine schmä­le­re Form, die bau­lich so am Schnells­ten umge­setzt wer­den konn­te. Es war Halb­mai­er wich­tig, dass die dort war­ten­den Fahr­gäs­te, wel­che meist Schü­le­rIn­nen und auch vie­le älte­re Men­schen sind, die auch manch­mal einen Sitz­platz benö­ti­gen, end­lich einen tro­cke­nen geschütz­ten Platz vor­fin­den, wo sie auf ihren Bus war­ten kön­nen. Wie­der wur­de ein Pro­jekt umge­setzt und kann abge­hakt wer­den.

Foto: pri­vat