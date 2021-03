50 Prozent Frauen bei den Führungspositionen in Altmünster

In punc­to Frau­en in Füh­rungs­po­si­tio­nen darf sich Alt­müns­ter zurecht als Vor­rei­ter bezeich­nen: 50 Pro­zent des Füh­rungs­teams sind weib­lich. Alt­müns­ter zeich­net sich beson­ders dadurch aus, dass auch jun­ge Frau­en bereits Lei­tungs­funk­tio­nen über­nom­men haben – allen vor­an Bür­ger­meis­te­rin Eli­sa­beth Feicht­in­ger.

Alt­müns­ter hat nicht nur eine der jüngs­ten Bür­ger­meis­te­rin­nen Öster­reichs, son­dern auch jun­ge Frau­en in Füh­rungs­po­si­tio­nen in der Ver­wal­tung. Eva Holz­in­ger ist mit 26 Jah­ren sicher eine der jüngs­ten Finanz­ab­tei­lungs­lei­te­rin­nen Öster­reichs. In den Hän­den einer jun­gen Frau ist auch die All­ge­mei­ne Ver­wal­tung mit Abtei­lungs­lei­te­rin Cari­na Rum­pold (35 Jah­re).

Feicht­in­ger: „Man kann alles schaf­fen, wenn man will“

„Mei­ne Mitarbeiter/innen unter­stüt­ze ich ger­ne dabei, sich beruf­lich wei­ter­zu­ent­wi­ckeln. Mein Cre­do: Man kann alles schaf­fen, wenn man will – und es ist ganz wich­tig, auch in schwie­ri­gen Situa­tio­nen den Glau­ben an sich selbst und die eige­nen Fähig­kei­ten nicht zu ver­lie­ren“, so Bür­ger­meis­te­rin Abg. z. NR Eli­sa­beth Feicht­in­ger. In Alt­müns­ter hat sich auch in Sachen Ver­ein­bar­keit von Fami­lie und Beruf in den letz­ten Jah­ren viel getan: Der Hort wur­de erwei­tert und das Ange­bot für eine Klein­kind­be­treu­ung auf­ge­baut. „Es zeigt sich, dass der Bedarf vor­han­den ist, denn die Plät­ze sind immer bis auf den letz­ten Platz ver­ge­ben“, so Feicht­in­ger.

Holz­in­ger: „Aus­bil­dung und Moti­va­ti­on sind wich­tig“

Eva Holz­in­ger, BA, hat an der FH Salz­burg Betriebs­wirt­schaft mit dem Schwer­punkt Con­trol­ling, Finan­ce und HR-Manage­ment stu­diert und ver­fügt über Berufs­er­fah­rung in der Buch­hal­tung bei einem Steu­er­be­ra­ter. Seit Jän­ner 2020 arbei­tet sie in der Markt­ge­mein­de Alt­müns­ter als Finanz­sach­be­ar­bei­te­rin und ist mit Febru­ar 2021 zur Lei­te­rin der Abtei­lung für Finan­zen auf­ge­stie­gen. Sie ver­wal­tet ein Bud­get von 26 Mil­lio­nen Euro und lei­tet acht Mitarbeiter/innen. Eva Holz­in­ger hat die Chan­ce genutzt, die sich ihr erge­ben hat: „Ich habe eigent­lich schon von Anfang an gemerkt, dass mir die Auf­ga­ben der Abtei­lungs­lei­tung zusa­gen und habe neben der ent­spre­chen­den Aus­bil­dung auch die dazu­ge­hö­ri­ge Moti­va­ti­on gezeigt, die man in so einer Posi­ti­on benö­tigt.“

Rum­pold: „Ver­net­zung för­dern“

Mag. Cari­na Rum­pold hat an der Uni­ver­si­tät Wien Poli­tik­wis­sen­schaf­ten stu­diert und neun Jah­re beim Öster­rei­chi­schen Gemein­de­bund, zuletzt als Pres­se­spre­che­rin, sowie bei der PR-Agen­tur Rosam.Grünberger Chan­ge Com­mu­ni­ca­ti­ons als Seni­or Con­sul­tant gear­bei­tet. Sie lei­tet die All­ge­mei­ne Ver­wal­tung in der Markt­ge­mein­de mit zwölf Mitarbeiter/innen seit März 2020. „Schon in mei­ner Zeit beim Öster­rei­chi­schen Gemein­de­bund war es mir ein wich­ti­ges Anlie­gen, die Ver­net­zung von Frau­en zu för­dern. Ich glau­be, das ist ein wich­ti­ger Aspekt, bei dem wir gegen­über den Män­nern noch auf­ho­len kön­nen. Ich freue mich, dass ich nun in einer der schöns­ten Gemein­den Öster­reichs mei­ne Fähig­kei­ten und mei­ne Erfah­rung ein­brin­gen kann. Für mich zäh­len der Zusam­men­halt und die gegen­sei­ti­ge Unter­stüt­zung.“

73 Pro­zent Frau­en­an­teil bei allen Bediens­te­ten

Im Gemein­de­amt selbst liegt der Anteil an weib­li­chen Mitarbeiter/innen bei 53 Pro­zent, im Wirt­schafts­hof bei sechs Pro­zent, im Alten­wohn­heim bei 93 Pro­zent. Die Markt­ge­mein­de Alt­müns­ter hat über alle Abtei­lun­gen gese­hen einen Frau­en­an­teil von 73 Pro­zent. Die Füh­rungs­spit­ze besteht zu 50 Pro­zent aus Frau­en und Män­nern.

Foto: Foto Hör­man­din­ger