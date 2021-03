Einladung zum Gedenkgottesdienst per Videokonferenz

Der Todes­tag von Jesus Chris­tus, der sich die­ses Jahr am Sams­tag, den 27. März jährt, stellt für vie­le Chris­ten das wich­tigs­te Ereig­nis im Jahr dar. Jeho­vas Zeu­gen erin­nern mit Mil­lio­nen Besu­chern welt­weit jedes Jahr durch einen beson­de­ren Gedenk­got­tes­dienst dar­an. Da die Reli­gi­ons­ge­mein­schaft jedoch auf­grund der Pan­de­mie und zum Schutz ihrer Umge­bung nach wie vor auf Prä­senz­got­tes­diens­te ver­zich­tet, wird die­ser Gedenk­abend in der Gemein­de in Laa­kir­chen am 27. März um 19:30 Uhr per Video­kon­fe­renz abge­hal­ten.

Ein­la­dung per Brief

Auch auf ihre typi­schen per­sön­li­chen Besu­che ver­zich­ten Jeho­vas Zeu­gen der­zeit welt­weit. Die Gemein­de in Gmun­den lädt dar­um vie­le ihrer Nach­barn und Bekann­ten die­ses Jahr per Brief ein. Ein­ge­la­den wird auch zu einem Vor­trag, der bereits am 14.März um 09:30 Uhr gehal­ten wird. Die Ein­la­dung ist wie jeder ande­re Brief von Jeho­vas Zeu­gen laut eige­nen Anga­ben freund­lich gemeint und soll ledig­lich einen per­sön­li­chen Besuch erset­zen, so die Reli­gi­ons­ge­mein­schaft. Es wird nicht um Spen­den gebe­ten.

Jeder, der an die­sen Got­tes­diens­ten teil­neh­men möch­te, ist ein­ge­la­den, Jeho­vas Zeu­gen vor Ort zu kon­tak­tie­ren, um einen Zugang zur Video­kon­fe­renz zu erhal­ten. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen fin­det man außer­dem auf der Web­site jw.org.

Ein­la­dung zum Gedenk­got­tes­dienst

Ter­min: 27. März um 19:30 Uhr per Zoom

E‑Mail: jw.gmunden@gmail.com

Ein­la­dung zum beson­de­ren Vor­trag

Ter­min: 14 März um 09:00 Uhr per Zoom

E‑Mail: jw.gmunden@gmail.com

Foto: pri­vat