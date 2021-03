Miba sucht 70 Mitarbeiter für die Produktion

Ziem­lich genau ein Jahr nach Beginn der Coro­na Kri­se ste­hen bei der Miba die Zei­chen wie­der auf Wachs­tum. Das Unter­neh­men sucht allein für sei­ne Pro­duk­ti­ons­stand­or­te im Bezirk Gmun­den der­zeit rund 70 zusätz­li­che Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter für die Pro­duk­ti­on – mehr als 50 Fach­ar­bei­ter und fast 20 Lehr­lin­ge. Job­an­ge­bo­te fin­det man unter jobs.miba.com

Grund dafür ist die posi­ti­ve Ent­wick­lung des Geschäfts. Im ver­gan­ge­nen Herbst haben sich die Umsät­ze nach den schwie­ri­gen Mona­ten im Früh­ling und Som­mer sta­bi­li­siert. Spä­tes­tens seit Jah­res­be­ginn zeigt sich, dass das Geschäft der Miba wie­der wächst.

Metall­fach­ar­bei­ter, Lehr­lin­ge, aber auch Quer­ein­stei­ger gesucht

Die Miba sucht vor allem nach Fach­ar­bei­te­rin­nen und Fach­ar­bei­tern mit einem Lehr­ab­schluss in einem metall­ver­ar­bei­ten­den Beruf. Job­chan­cen gibt es nicht nur für Zer­spa­nungs­tech­ni­ker, Schlos­ser oder Maschi­nen­bau­tech­ni­ker – auch Quer­ein­stei­ger aus ande­ren hand­werk­li­chen Beru­fen will die Miba anspre­chen. Dane­ben setzt die Miba auch wei­ter­hin stark auf die Lehr­lings­aus­bil­dung, fast 20 Lehr­stel­len kön­nen heu­er noch besetzt wer­den. Lehr­lings-Schnup­per­ge­sprä­che wer­den auch vir­tu­ell ange­bo­ten. Damit soll Bewer­be­rin­nen und Bewer­bern trotz Coro­na-Ein­schrän­kun­gen ein guter Ein­blick in die Leh­re bei der Miba gege­ben wer­den.

Gute Bezah­lung, Sta­bi­li­tät und Sicher­heit eines Fami­li­en­un­ter­neh­mens

Die Miba kann ihren Beschäf­tig­ten viel bie­ten. Als Unter­neh­men der metall­ver­ar­bei­ten­den Indus­trie steht sie für ein über­durch­schnitt­li­ches Lohn­ni­veau. Doch die Miba steht noch für viel mehr, wie Vor­stands­vor­sit­zen­der F. Peter Mit­ter­bau­er betont: „Wir bie­ten unse­ren Beschäf­tig­ten die Sta­bi­li­tät und Sicher­heit eines lang­fris­tig ori­en­tier­ten Fami­li­en­un­ter­neh­mens. So sind etwa seit Grün­dung der Miba vor fast 100 Jah­ren die Löh­ne immer pünkt­lich aus­be­zahlt wor­den, für unser Unter­neh­men ist das eine Selbst­ver­ständ­lich­keit. Zudem bie­tet die Miba ihren Beschäf­tig­ten Werks­kan­ti­nen, ein Gesund­heits­pro­gramm mit Ver­güns­ti­gun­gen etwa in Fit­ness-Stu­di­os und Kin­der­be­treu­ungs-Ange­bo­te wie eine Krab­bel­stu­be oder ein Som­mer­fe­ri­en-Pro­gramm.“

Quel­le: Miba / Foto: Her­mann Wakol­bin­ger