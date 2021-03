Öleinsatz in Ebensee nach geplatztem Hydraulikschlauch

Die Feu­er­wehr Eben­see wur­de Mon­tag­abend zu einem Ölaus­tritt in der Kohl­statt geru­fen. Auf­grund eines geplatz­ten Hydrau­lik­schlauchs war im Bereich einer Bau­stel­le Öl aus­ge­tre­ten, ver­un­rei­nig­te Aus­hub­ma­te­ri­al, die Stra­ße und geriet in einen Regen­was­ser­ab­lauf, der in einen Bach führt.

Bei Ein­tref­fen am Ein­satz­ort wur­den sofort die betrof­fe­nen Schäch­te abge­deckt und der Ablauf ver­schlos­sen, sowie Ölsper­ren im Bach ver­legt, um eine wei­te­re Aus­brei­tung zu ver­hin­dern. In wei­te­rer Fol­ge muss­te das kon­ta­mi­nier­te Aus­hub­ma­te­ri­al ent­fernt wer­den. Dazu wur­de das Mate­ri­al auf zwei LKW einer Pri­vat­fir­ma ver­la­den und fach­ge­recht ent­sorgt.

Im Anschluss wur­de der Regen­was­ser­ab­lauf von einer Fach­fir­ma gespült, der betrof­fe­ne Bereich mit Ölbin­de­mit­tel abge­streut und mit einer Kehr­ma­schi­ne die Fahr­bahn gerei­nigt.

Nach dem Ein­rü­cken in die Zeug­stät­te muss­ten die ver­brauch­ten Mate­ria­li­en wie­der auf­ge­füllt wer­den, die Nach­ar­bei­ten wer­den auch heu­te noch andau­ern. Im Ein­satz stan­den die FF-Eben­see, meh­re­re Pri­vat­un­ter­neh­men mit einer Kehr­ma­schi­ne, einem Kanal­fahr­zeug, zwei LKW und einem Bag­ger, sowie die Poli­zei.

Quel­le: FF Eben­see