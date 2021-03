Sieg und gute Platzierungen

Am Sonn­tag fand in der Gosau bei herr­li­chem Wet­ter das ers­te Kin­ders­ki­ren­nen im Salz­kam­mer­gut statt. Vom ASKÖ Gosau unter der Lei­tung von Patrick Zeil­ner bes­tens orga­ni­siert wur­de der RTL am Horn­spitz unten aus­ge­tra­gen. Nach zwei Durch­gän­gen (der bes­se­re wur­de gewer­tet) stan­den die Sie­ger beim best­be­setz­ten OÖ Kin­der­ren­nen in der Gosau fest.

Das Team des WSV Spar­kas­se Bad Ischl umfass­te 6 Läufer(innen), Johan­na Lai­mer, Maria Mys­li­wietz, Lorenz Nah­mer, Valen­tin Nah­mer, The­re­sia Putz und Fabio Wie­ser. Alle 6 Renn­läu­fer erziel­ten gute Plat­zie­run­gen und Fabio Wie­ser konn­te sich in sei­ner Klas­se den Sieg holen, den zwei­ten inner­halb einer Woche. Die Sicher­heits­vor­keh­run­gen wur­den per­fekt umge­setzt, die div. Ein­gangs­be­rei­che wur­den kon­trol­liert und nur die Ath­le­ten und akkre­di­tier­te Trai­ner durf­ten den Start­be­reich betre­ten.

Jeder Ver­ein hat­te eine eigens zuge­wie­se­ne abge­steck­te „Koje“ für die Renn­vor­be­rei­tung, ein Rie­sen­mehr­auf­wand für den ver­an­stal­ten­den Ver­ein, und ein gro­ßer Dank an die vie­len Hel­fer. Für die Kin­der war es ein sehn­süch­tig erwar­te­tes Erleb­nis in der Zeit in der vie­les ver­bo­ten ist, end­lich wie­der ein Ren­nen fah­ren zu kön­nen.

Das Foto „Wie­ser Fabio“ ist von uns — WSV Spar­kas­se Bad Ischl

das Foto vom Maria Mys­li­wietz sie­he unten