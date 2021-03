Sigrun Kleinrath schreibt NTS-Geschichte

Die jung Über­flie­ge­rin aus Alt­müns­ter gewinnt die Gesamt­wer­tung der zweit­höchs­ten Wett­kampf­se­rie in der Nor­di­schen Kom­bi­na­ti­on.

Ver­gan­ge­nes Wochen­en­de mach­te der Con­ti­nen­tal­cup der Nor­di­schen Kom­bi­nie­re­rin­nen, die zweit­höchs­te Wett­kampf­se­rie die­ser Sport­art, im rus­si­schen Nizhny Tagil Sta­ti­on. Es war der letz­te Wett­kampf von ins­ge­samt sechs Nor­di­schen Kom­bi­na­tio­nen. Bereits am Frei­tag konn­te die 17-jäh­ri­ge ihre Leis­tung zei­gen, und wur­de hin­ter der Ame­ri­ka­ne­rin, Tara Geragthy-Moats, aus­ge­zeich­ne­te 2. Nach Sturz und einem ful­mi­nan­ten Ziel­sprint gegen die Deut­sche Maria Ger­bo­th, hat­te Sig­run um 0,3 Sekun­den die Nase vor­ne.

Am Sams­tag wur­de die Rei­hen­fol­ge der Bewer­be umge­dreht. Die Damen star­te­ten mit einem Mas­sen­start auf der Loi­pe. Nach har­ten 5 Kilo­me­tern bei eisi­ger Käl­te, kam Sig­run auf dem guten 7. Platz ins Ziel. Den Rück­stand von umge­rech­net 15 Punk­ten, konn­te sie auf der Schan­ze zwar nicht ganz auf­ho­len, aber den­noch reich­te es erneut für ein unglaub­li­ches Ergeb­nis, und sie wur­de 4.

Der Sonn­tag war dann laut der jun­gen Alt­müns­ter­in zum Genie­ßen. Nach zwei nahe­zu per­fek­ten Sprün­gen durf­te sie als Zwei­te, mit nur 1 Sekun­de Rück­stand auf die Loi­pe gehen. „Es war eines der här­tes­ten Ren­nen, aber ich bin mega-hap­py, dass das heu­te so geklappt hat. Ein­fach nur cool!“, sag­te sie nach dem Ren­nen, wel­ches sie schluss­end­lich auf dem zwei­ten Platz been­de­te. Danach war klar: Die Sie­ge­rin der COC-Gesamt­wer­tung der Sai­son 2020/2021 kommt aus dem Salz­kam­mer­gut und heißt Sig­run Klein­rath. Am Ende waren es 20 Punk­te Vor­sprung auf die eigent­li­che Top-Favo­ri­tin aus Ame­ri­ka. Wahn­sinn Sig­run, wir sind unglaub­lich stolz auf dich!

Auch Maxi­mi­li­an Stei­ner war die­ses Wochen­en­de wie­der im COC-Zir­kus unter­wegs. Bei zwei Wett­kämp­fen im pol­ni­schen Zako­pa­ne, konn­te er zwei Mal in die Top 15 sprin­gen und reist als Gesamt­wer­tung-Fünf­ter zur letz­ten Sta­ti­on nach Russ­land, wo noch ein­mal zwei Bewer­be auf ihn war­ten. Max wäre nach David Unter­ber­ger der zwei­te NTS-Ath­let, der in die­ser Serie in der Gesamt­wer­tung unter den bes­ten 5 lan­det. Also Max, noch ein­mal alles Gute!

Foto: Romi­na Eggert