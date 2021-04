10. Fux’n Lauf 2021

Moti­va­ti­on zur Bewe­gung gefragt? Der Fuxn­lauf am Grün­berg lädt zur Fuxn­chal­len­ge – und die Run­den pur­zeln bereits.

Jubi­lä­ums­edi­ti­on für den Fuxn­lauf: Heu­er steht die 10te Aus­ga­be vor der Tür. Der fami­liä­re Lauf vom Gast­haus zum Sil­ber­fuchs um und über den Grün­berg fin­det in der Regel als einer der ers­ten Traillauf­be­wer­be im Jahr Ende März statt. Heu­er situa­ti­ons­be­dingt erst Ende Mai.

Das Team vom Trail­fuxn Run­ning-Team woll­te den Sai­son­start nicht mehr abwar­ten und so wur­de Mit­te April die Fuxn­chal­len­ge gebo­ren. Mit einer per­ma­nent ein­ge­rich­te­ten Zeit­neh­mung der Fir­ma TIME2WIN wer­den mit­tels QR-Code Start‑, Ziel‑, und Zwi­schen­zeit erfasst. Bis zum Fuxn­lauf am 22 Mai kann die Stre­cke dabei von jedem Teil­neh­mer belie­big oft absol­viert wer­den. Gewin­nen kann jeder, nicht nur die schnells­ten und meis­ten Run­den wer­den gewer­tet, son­dern es gibt auch noch eine Ver­lo­sung von hoch­wer­ti­gen Sach­prei­sen. Außer­dem war­ten für alle Teil­neh­mer tol­le Finis­her­ge­schen­ke.

„Nach all den abge­sag­ten Ver­an­stal­tun­gen merkt man ein­fach, dass die Leu­te Moti­va­ti­on zur Bewe­gung und zum Trai­ning suchen, so ist es auch mir ergan­gen und daher haben wir die Fuxn­chal­len­ge aus­ge­ru­fen“ so Mar­tin Schimpl, Mit­or­ga­ni­sa­tor und Mit­glied des Trail­fuxn Run­ning-Team.

Seit Beginn am 19 April wur­de die Stre­cke nun bereits mehr als 100 Mal absol­viert und so manch einer ist seit­her bereits 5 und mehr Run­den um den Grün­berg gelau­fen. Knap­pe 4 Wochen läuft die Chal­len­ge noch und man kann sich bis zum letz­ten Tag unter www.fuxnlauf.at anmel­den und teil­neh­men.

Foto: Trail­fuxn Run­ning-Team