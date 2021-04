Bad Ischl — Salzkammergut Kulturhauptstadt Europas 2024

Kom­mu­ni­ka­ti­ons­tour geht in die zwei­te Run­de

Ab Diens­tag, 27. April ist das Kul­tur­haupt­stadt-Team wie­der im Salz­kam­mer­gut unter­wegs

Nach einer kur­zen Pau­se ist die Kul­tur­haupt­stadt wie­der „on tour“, das mobi­le Stu­dio steht als nächs­tes in Gmun­den am Wochen­markt. Das Team infor­miert dort am Diens­tag, 27. April von 9:00 bis 16:00 Uhr alle Inter­es­sier­ten. Wei­ter geht es dann fast lücken­los bis 15. Mai.

Es sind immer Per­so­nen aus den Berei­chen Pro­gramm, Manage­ment und Kom­mu­ni­ka­ti­on vor Ort, die ger­ne auf alle indi­vi­du­el­len Fra­gen ein­ge­hen. Von all­ge­mei­nen Infor­ma­tio­nen bis hin zu detail­rei­chen Dis­kus­sio­nen ist alles erwünscht. Das Team der Kul­tur­haupt­stadt ermu­tigt, die­se Mög­lich­keit wahr­zu­neh­men. Gesund­heit­li­che Vor­keh­run­gen wer­den vor Ort kon­se­quent umge­setzt, so kön­nen alle in siche­ren Aus­tausch tre­ten.

Wenn jemand in seiner/ ihrer Gemein­de kei­ne Zeit hat, vor­bei­zu­schau­en, sind sie dazu ein­ge­la­den, in die Nach­bar­ge­mein­de oder zu einem der bevor­ste­hen­den 16 Tour-Stopps zu kom­men — die Aus­wahl ist groß. Zusätz­lich kön­nen alle, die Bot­schaf­ten trans­por­tie­ren wol­len, das mobi­le Stu­dio nut­zen, um Kurz­vi­de­os auf­zu­neh­men.

Den Tour-Plan mit allen Stand­or­ten und Ter­mi­nen sowie Fotos fin­den Sie bzw. fin­det ihr im Anhang; alle Fotos: © Pia Fro­nia.