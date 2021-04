Brandeinsatz in Frankenburg

Ver­mut­lich durch Flämm­ar­bei­ten, brach am Frei­tag­mor­gen in Fran­ken­burg ein Brand in einem Wohn­haus aus. Ver­letzt wur­de nie­mand.

Als die Ein­satz­kräf­te am Ein­satz­ort in Erlat ein­tra­fen, war eine dich­te Rauch­ent­wick­lung und ein Feu­er­schein an der Haus­fas­sa­de, in einem der­zeit in Reno­vie­rung befind­li­chen Haus wahr­nehm­bar. Die Ein­satz­kräf­te der Feu­er­wehr Fran­ken­burg konn­ten durch einen Innen­an­griff das Aus­brei­ten der Flam­men ver­hin­dern und den Brand unter Kon­trol­le brin­gen. Ver­letzt wur­de nie­mand. Die FF Fran­ken­burg stand mit dem Brand­ein­satz­zug und 29 Mann, ein­ein­halb Stun­den im Ein­satz.

Quel­le: www.ff-frankenburg.com