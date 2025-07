Neu­eröff­nung am Stand­ort Les­si­gen 20

Am 15. Juli 2025 öff­net das Alt­stoff­sam­mel­zen­trum (ASZ) Fran­ken­burg, am neu­en Stand­ort in Les­si­gen 20, für Bür­ge­rin­nen und Bür­gern der Gemein­den Fran­ken­burg und Red­lei­ten sei­ne Tore — für die Ent­sor­gun­gen ihrer Abfäl­le. Das neue ASZ bie­tet eine Ent­sor­gungs­mög­lich­keit für mehr als 80 Abfall­ar­ten: Papier, Glas, Kunst­stof­fe, Öle, Fet­te und Metal­le oder Bat­te­rien, Elek­tro­alt­ge­rä­te aber auch Grün- und Strauch­schnitt kön­nen die rund 5.700 Ein­woh­ne­rin­nen und Ein­woh­ner der zwei Gemein­den hier fach­ge­recht ent­sor­gen. Ein beson­de­res High­light ist die über­dach­te Säge­zahn­ram­pe mit 10 Stell­plät­zen für Groß­con­tai­ner für eine beque­me, rücken­scho­nen­de Ent­sor­gung von Alt­holz, Sper­ri­gen Abfäl­len, Hartkunststoffe/Textilie Rest­stof­fe (Ersatz­brenn­stof­fe), Alt­ei­sen, Kar­to­na­gen und wei­te­ren Fraktionen.

Altes ASZ am Stand­ort Bad­stra­ße 13a ausgedient

1993 wur­de das ASZ Fran­ken­burg dort eröff­net. 32 Jah­re war das alte ASZ in der Bad­stra­ße in Betrieb und es platz­te schon aus allen Näh­ten. Wir freu­en uns den Bür­ge­rin­nen und Bür­gern nun ein moder­nes, zukunfts­ori­en­tier­tes ASZ hier in Les­si­gen 20 bie­ten zu kön­nen. Unse­re kom­pe­ten­tes Mit­ar­bei­ter­team freut sich auf die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger und steht ger­ne mit Rat und Tat zur Sei­te, so Vize­bür­ger­meis­te­rin Manue­la Gschwandt­ner, Vor­sit­zen­de des Bezirks­ab­fall­ver­ban­des Vöcklabruck.

Eröff­nungs­fei­er am 11. Juli

Mit erfri­schen­den Geträn­ken und einem klei­nen Imbiss wur­de am 11. Juli 2025 die offi­zi­el­le Eröff­nung gefei­ert. Ver­tre­ter aus Poli­tik, den Gemein­den sowie zahl­rei­che Besu­che­rin­nen und Besu­cher und lang­jäh­ri­ge ASZ-Stamm­kun­den kamen um mit­zu­fei­ern. Unter den Anwe­sen­den ver­los­ten der BAV und die Gemein­den WIFF-Ein­kaufs­gut­schei­ne im Wert von bis zu EUR 300.

Das ASZ hat an 3 Tagen in der Woche geöffnet:

Diens­tag: 08:00 – 12:00 Uhr / 13:00 – 18:00 Uhr

Frei­tag: 08:00 – 12:00 Uhr / 13:00 – 18:00 Uhr

Sams­tag: 08:00 – 12:00 Uhr

Ab Diens­tag, 15. Juli 2025 hat das ASZ regu­lär geöffnet