Bunte Maibäume schmücken das Marktgemeindeamt Altmünster

Bun­te Mai­baum­bil­der gestal­ten das Gemein­de­amt. Da auf­grund der Covid-19 Situa­ti­on auch heu­er die Tra­di­ti­on des Mai­baum-Auf­stel­lens nicht statt­fin­den kann, malen Schü­le­rIn­nen Bil­der von Mai­bäu­men für den Markt­platz.

Der Coro­na-Über­drüs­sig­keit stellt sich Alt­müns­ter mit einem fröh­lich bun­ten Orts­zen­trum ent­ge­gen. Bunt gemal­te Mai­bäu­me von den Schüler/innen der Volks­schu­le Alt­müns­ter gestal­ten das Markt­ge­mein­de­amt.

Tra­di­ti­on neu gedacht

Gemein­sam mit der Markt­ge­mein­de Alt­müns­ter und der Volks­schu­le Alt­müns­ter initi­iert der Hei­mat­trach­ten­ver­ein D’Altmünsterer ein Mai­baum-Pro­jekt, bei wel­chem die Schü­le­rIn­nen der VS Alt­müns­ter Bil­der von bun­ten Mai­bäu­men malen. Bis Ende der Woche kann man sich die Bil­der in den Fens­tern des Gemein­de­am­tes anse­hen. „Tra­di­tio­nen zu erhal­ten ist vor allem in Zei­ten wie die­sen wich­tig“, so Bür­ger­meis­te­rin Eli­sa­beth Feicht­in­ger. Der Mai­baum ist das Sym­bol für Neu­be­ginn, Zusam­men­ge­hö­rig­keit und Lebens­freu­de.

Foto: Markt­ge­mein­de Alt­müns­ter