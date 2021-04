FML im Zeichen der Umwelt engagiert

Hui statt Pfui

Mit Abstand und unter Ein­hal­tung der gül­ti­gen Coro­na-Regeln nah­men auch heu­er wie­der enga­gier­te Musi­ker und Musi­ke­rin­nen aus den Rei­hen der FML sowie der Jugend­ka­pel­le, den „Young­starts“, bei der Flur­rei­ni­gungs­ak­ti­on „Hui statt Pfui“ teil.

Am Frei­tag, dem 02.April 2021, wur­de die Stre­cke vom Pro­ben­heim in Lang­wies Rich­tung Sali­ne wei­ter zum Stein­ko­gel Bahn­hof und in der Alten Isch­ler­stra­ße wie­der retour zum Pro­ben­heim gesäu­bert.

Lei­der war auf die­ser Stre­cke wie­der sehr viel Müll zu fin­den, zahl­rei­che PET-Fla­schen, Alu­do­sen und Ver­pa­ckungs­ma­te­ri­al wur­den ein­ge­sam­melt. Die Müll­sä­cke waren am Ende prall gefüllt.

Nichts­des­to­trotz hat­ten die Musi­ker und Musi­ke­rin­nen viel Spaß und konn­ten mit der Teil­nah­me an der Säu­be­rungs­ak­ti­on etwas Gutes für das Orts­bild und für die Umwelt tun!

Foto: pri­vat