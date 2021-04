Wald in Frauenhänden

Eben­seer Mode­schü­le­rin­nen als High­light bei der inter­na­tio­na­len Forst­frau­en­kon­fe­renz

Der Wald­cam­pus Öster­reich in Traun­kir­chen war am 12. und 13. April 2021 Mit­tel­punkt der Forst­frau­en­welt. Unter dem Titel „Wald in Frau­en­hän­den“ fand die inter­na­tio­na­le Kon­fe­renz statt, an der fast 500 Frau­en und Män­ner aus über 60 Län­dern der Erde online teil­nah­men. Ein High­light der Ver­an­stal­tung war die Mode­schau der HLA Eben­see.

Die Schü­le­rin­nen des 5. Jahr­gangs fer­tig­ten, inspi­riert von Wald und Natur, zwei­er­lei Kol­lek­tio­nen: „Street­we­ar“ und „Wald­feen“, die zum einen aus hoch­wer­ti­gen und umwelt­freund­li­chen Stof­fen von öster­rei­chi­schen Fir­men wie Len­zing AG, Stei­ner GmbH & Co KG und Stof­fen­spek­ta­kel genäht wur­den und zum ande­ren mit natür­li­chen Mate­ria­li­en wie Moos, Ton, Baum­rin­de, Federn und Äste gestal­tet wur­den. Bei der Film­prä­sen­ta­ti­on der Klei­dungs­stü­cke, die auf www.modeebensee.at zu sehen ist, zie­ren außer­dem Hand­ta­schen aus Holz der klei­nen, aber fei­nen Fir­ma „nuss­bag“ die wun­der­ba­ren Uni­ka­te.

Foto: BFW/Irene Gian­ordoli