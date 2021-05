Corona Krisenjahr 2020 von der Miba Gruppe gut gemeistert

Umsatz wie­der auf Vor-Kri­sen-Niveau

Mehr als 500 Mio. Euro Zukunfts­in­ves­ti­tio­nen bis 2027 geplant

• Brei­tes Pro­dukt­port­fo­lio hat sich auch in der Coro­na-Kri­se bewährt

• Erfol­ge und Wachs­tum in Zukunfts­märk­ten Wind­ener­gie und eMo­bi­li­ty

• Miba sucht aktu­ell 50 zusätz­li­che Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter für die Stand­or­te in Öster­reich – vor allem Fach­ar­bei­ter und Lehr­lin­ge

• Umsatz­rück­gang im Geschäfts­jahr 2020/21 nur im ein­stel­li­gen Bereich (-8,8%), Märk­te haben sich seit dem Som­mer erholt

• Inves­ti­ti­ons­pa­ket von mehr als 500 Mil­lio­nen Euro bis 2027 in bestehen­de und neue Geschäfts­be­rei­che

Die ober­ös­ter­rei­chi­sche Tech­no­lo­gie­grup­pe Miba ist gut durch das Coro­na-Kri­sen­jahr gekom­men. Das zei­gen die nun ver­öf­fent­lich­ten Unter­neh­mens­zah­len für das Geschäfts­jahr 2020/21 (1. Febru­ar 2020 bis 31. Jän­ner 2021). Der Umsatz ist im Kri­sen­jahr nur im ein­stel­li­gen Pro­zent­be­reich zurück­ge­gan­gen und lag bei 891 Mil­lio­nen Euro (- 8,8% im Ver­gleich zu 977 Mil­lio­nen Euro im Geschäfts­jahr 2019/20).

„Es hat sich wie­der ein­mal gezeigt, dass die Miba mit ihrem brei­ten und auf unter­schied­lichs­te Märk­te aus­ge­rich­te­ten Pro­dukt­port­fo­lio gera­de für her­aus­for­dern­de wirt­schaft­li­che Ent­wick­lun­gen bes­tens auf­ge­stellt ist“, meint Miba Vor­stands­vor­sit­zen­der F. Peter Mit­ter­bau­er. Wäh­rend etwa das Auto­mo­ti­ve-Geschäft im Früh­ling stark von der glo­ba­len Ent­wick­lung betrof­fen war, gab es im Markt­be­reich Wind­ener­gie das gan­ze Jahr über Umsatz­zu­wäch­se. Auch das Geschäft mit Kom­po­nen­ten für umwelt­scho­nen­de LKW-Antrie­be in Chi­na hat sich auf­grund der dort ver­schärf­ten Emis­si­ons­gren­zen sehr gut ent­wi­ckelt.

Zudem hat im Lau­fe des ver­gan­ge­nen Som­mers und Herbs­tes das Geschäft in allen Berei­chen der Miba merk­lich ange­zo­gen. „Durch die mitt­ler­wei­le wie­der star­ke Markt­nach­fra­ge hat die Miba seit dem Jah­res­be­ginn ein Umsatz­ni­veau erreicht, das zumin­dest wie­der auf jenem von vor Beginn der Coro­na-Pan­de­mie liegt“, ergänzt F. Peter Mit­ter­bau­er. Vor die­sem Hin­ter­grund sucht das Unter­neh­men aktu­ell rund 50 zusätz­li­che Mit­ar­bei­ter für die Stand­or­te in Öster­reich – vor allem Fach­ar­bei­ter und Lehr­lin­ge.

Auch im Kri­sen­jahr 2020: Fokus auf F&E sowie Aus- und Wei­ter­bil­dung

Im Kri­sen­jahr war es für die Miba wich­tig, wei­ter einen kla­ren Fokus auf ihre wich­tigs­ten Zukunfts­the­men zu set­zen. Mehr als 32 Mil­lio­nen Euro wur­den in For­schung und Ent­wick­lung inves­tiert, 43 neue Paten­te ange­mel­det. Ins­ge­samt hält die Miba mitt­ler­wei­le rund 400 Paten­te, mehr als 300 Mit­ar­bei­ter sind in For­schung und Ent­wick­lung beschäf­tigt. Auch in die Aus- und Wei­ter­bil­dung hat das Unter­neh­men inves­tiert, rund eine Mil­li­on Euro wur­de dafür aus­ge­ge­ben. Zudem setzt die Miba auch wei­ter­hin stark auf die Lehr­lings­aus­bil­dung, allein in Ober­ös­ter­reich haben im Herbst 25 jun­ge Men­schen eine Leh­re bei der Miba begon­nen. Ins­ge­samt beschäf­tigt die Miba fast 300 Lehr­lin­ge. Fast 34 Mil­lio­nen Euro hat das Unter­neh­men in Sach­an­la­gen inves­tiert.

Wachs­tum in den Zukunfts­märk­ten eMo­bi­li­ty und Wind­ener­gie

„Tech­no­lo­gies for a clea­ner pla­net“ ist die Unter­neh­mens­mis­si­on der Miba. „Wir wol­len mit unse­ren Pro­duk­ten einen Bei­trag zu einer sau­be­re­ren, noch lebens­wer­te­ren Welt leis­ten“, gibt Miba Chef Mit­ter­bau­er den Weg vor. „Die­se Unter­neh­mens­mis­si­on ist für uns nicht nur Moti­va­ti­on und Rich­tungs­ge­ber, sie bie­tet uns auch gro­ße Chan­cen. Und gera­de die Ent­wick­lung der ver­gan­ge­nen Mona­te zeigt, dass wir die­se gut nut­zen kön­nen“.

Ein Bei­spiel dafür ist der Zukunfts­markt Wind­ener­gie. Die Miba bie­tet Gleit­la­ger, Reib­be­lä­ge, Leis­tungs­wi­der­stän­de und Kühl­tech­no­lo­gien für Wind­kraft­an­la­gen an. Sie hat in die­sem Geschäfts­feld im Vor­jahr star­ke Umsatz­zu­wäch­se erreicht. Auch in der eMo­bi­li­ty kann sich die Miba mit ihrem brei­ten Pro­dukt­port­fo­lio immer stär­ker posi­tio­nie­ren. Die Miba Leis­tungs­elek­tro­nik-Spar­te ist mit ihren Wider­stän­den in eine der wesent­li­chen euro­päi­schen eAu­to-Platt­for­men auf­ge­nom­men wor­den und inves­tiert in der Stei­er­mark dafür zwei Mil­lio­nen Euro in neue Pro­duk­ti­ons­an­la­gen. Auch vie­le neue Miba Pro­dukt­in­no­va­tio­nen rund um die The­men Elek­tro­mo­tor und Bat­te­rie­lö­sun­gen ste­hen unmit­tel­bar vor ers­ten Seri­en­auf­trä­gen. Zudem sind die Miba und die Mühl­viert­ler Fir­ma Volt­la­bor, an der die Miba seit 2019 betei­ligt ist, zwei von nur sechs öster­rei­chi­schen Unter­neh­men, die von der EU Kom­mis­si­on in das IPCEI (Important Pro­ject of Com­mon Euro­pean Inte­rest) Pro­gramm „EuBa­tIn“ auf­ge­nom­men wor­den sind. Ziel der Initia­ti­ve ist der Auf­bau einer wett­be­werbs­fä­hi­gen euro­päi­schen Bat­te­rie­in­dus­trie.

Miba will bis 2027 mehr als 500 Mil­lio­nen Euro inves­tie­ren

Die Miba sieht gro­ße Wachs­tums­chan­cen in Zukunfts­märk­ten. Vor allem die Dekar­bo­ni­sie­rung, also der schritt­wei­se Über­gang zur CO2-Neu­tra­li­tät, und die Digi­ta­li­sie­rung sind dabei wich­ti­ge Trei­ber. „Stra­te­gi­sches Ziel der Miba ist es, ent­lang der gesam­ten Ener­gie-Wert­schöp­fungs­ket­te funk­ti­ons­kri­ti­sche Kom­po­nen­ten zu ent­wi­ckeln und zu pro­du­zie­ren – und damit bei­zu­tra­gen zur

effi­zi­en­ten und nach­hal­ti­gen Gewin­nung, Über­tra­gung, Spei­che­rung und Nut­zung von Ener­gie. Zudem wird die Miba auch wei­ter­hin mit ihren Pro­duk­ten zu noch effi­zi­en­te­ren, schad­stoff­är­me­ren und umwelt­freund­li­che­ren kon­ven­tio­nel­len und hybri­den Antrie­ben bei­tra­gen“, schil­dert Miba Chef Mit­ter­bau­er. Um die­ses Ziel zu errei­chen, will das Unter­neh­men bis zum 100. Jah­res­tag sei­ner Grün­dung im Jahr 2027 mehr als 500 Mil­lio­nen Euro inves­tie­ren. Neben Inves­ti­tio­nen in bestehen­den Geschäfts­be­rei­chen will die Miba ver­stärkt in neue Geschäfts­fel­der sowohl in orga­ni­sches Wachs­tum, also auch in Akqui­si­tio­nen inves­tie­ren „Mit alle­dem wol­len wir nach­hal­tig wach­sen und die Zukunft pro­ak­tiv gestal­ten“, ist Miba Chef F. Peter Mit­ter­bau­er über­zeugt.

Nähe­re Infos unter www.miba.com

Foto: Her­mann Wakol­bin­ger