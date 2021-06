Fensterausstellung mit Karen Zierler

In den Fens­tern des Markt­ge­mein­de­am­tes Alt­müns­ter kann man noch bis Ende Juli die Bil­der der Alt­müns­te­r­er Male­rin Karen Zier­ler bestau­nen. Die Fens­ter­aus­stel­lun­gen der Gemein­de bie­ten Künst­le­rIn­nen die Mög­lich­keit, sich trotz der COVID-19-Pan­de­mie zu prä­sen­tie­ren.

Um Künst­le­rIn­nen in Zei­ten wie die­sen eine Platt­form zu bie­ten, um ihre Kunst­wer­ke zu prä­sen­tie­ren, fin­det im Markt­ge­mein­de­amt Alt­müns­ter der­zeit die drit­te Fens­ter­aus­stel­lung statt. Aktu­ell kann man die Bil­der der loka­len Künst­le­rin Karen Zier­ler bestau­nen.

„Einer groß­ar­ti­gen Künst­le­rin wie Karen die Mög­lich­keit zu bie­ten, ihre Kunst­wer­ke zu prä­sen­tie­ren, ist für mich selbst­ver­ständ­lich“, so Bür­ger­meis­te­rin Eli­sa­beth Feicht­in­ger begeis­tert. Zier­lers Kunst kann man bis Ende Juli in den Fens­tern des Gemein­de­am­tes besich­ti­gen. Soll­ten Sie Inter­es­se am Erwerb eines der aus­ge­stell­ten Kunst­wer­ke haben, so kön­nen Sie mit Karen Zier­ler unter 0677/62785854 Kon­takt auf­neh­men.

Zur Künst­le­rin

Die ursprüng­lich aus Los Ange­les stam­men­de Künst­le­rin zeigt in den Fens­tern einen Quer­schnitt ihres künst­le­ri­schen Schaf­fens. Ihr Talent wur­de bereits sehr früh geför­dert: Schon als Kind stu­dier­te sie Ölma­le­rei an der San Juan Capis­tra­no Kunst­schu­le für Erwach­se­ne, wo sie lern­te, mit Mes­ser und Pin­sel zu arbei­ten, Farb­pa­let­ten mit­tels Farb­theo­rie aus­zu­wäh­len und die Per­spek­ti­ve in Land­schaf­ten oder die Freu­den der Still­le­ben zu schät­zen. Als frü­he Teen­age­rin wur­de sie in ein pri­va­tes Stu­dio in North Hol­ly­wood geschickt, um Gla­sur im Meis­ter­stil der Renais­sance zu stu­die­ren.

Wäh­rend ihres gesam­ten Lebens setz­te sie ihre Aus­bil­dung fort und stu­dier­te Zeich­nen und Malen am Oran­ge Coast Col­le­ge und Kunst­ge­schich­te an der Uni­ver­si­ty of Cali­for­nia. Karen Zier­ler lebt eini­ge Jahr­zehn­te in Öster­reich und ist auch hier eine aner­kann­te Künst­le­rin. Ihre Wer­ke hän­gen mitt­ler­wei­le an Wän­den in der gan­zen Welt. In ihrem Schaf­fen kom­bi­niert sie ihre künst­le­ri­sche Aus­bil­dung mit ihrer lang­jäh­ri­gen Tätig­keit in der Wis­sen­schaft zu einem „Kunst­werk des Lebens“. Sie nutzt tra­di­tio­nel­le Metho­den des zeit­ge­nös­si­schen Rea­lis­mus mit „ver­lo­re­nen und gefun­de­nen Kan­ten“, um die Natur des Lebens zu erkun­den und zu inter­pre­tie­ren.

Möch­ten Sie selbst Ihre Wer­ke im Gemein­de­amt prä­sen­tie­ren?

Sind Sie eben­falls Künst­le­rIn und möch­ten Ihre Wer­ke im Gemein­de­amt prä­sen­tie­ren, so mel­den Sie sich bei der Kul­tur­re­fe­ren­tin Andrea Rös­gen unter 07612/87611–204 oder andrea.roesgen@altmuenster.ooe.gv.at.

Foto: Markt­ge­mein­de Alt­müns­ter