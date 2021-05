Frauenberatung hilft wenn‘s eng wird….

Die Frau­en­be­ra­tungs­stel­le Inne­res Salz­kam­mer­gut bie­tet eine Anlauf­stel­le für Frau­en und Mäd­chen wo Ängs­te, Pro­ble­me und Anlie­gen ernst genom­men wer­den.

„Hier wird ihnen zuge­hört und Mut gemacht“, so eine Mit­ar­bei­te­rin der Bera­tungs­stel­le. „Wir zei­gen Mög­lich­kei­ten auf und erar­bei­ten gemein­sam mit den Frau­en Lösungs­we­ge. Wir wis­sen, dass Sor­gen, Pro­ble­me und Ängs­te von Frau­en nicht nur das Resul­tat ihrer je eige­nen Lebens­ge­schich­te sind, son­dern auch ein Ergeb­nis gesell­schaft­li­cher Rah­men­be­din­gun­gen.“ Zum Bei­spiel sind Frau­en in Öster­reich einem höhe­ren Armuts­ri­si­ko aus­ge­setzt als Män­ner. Teil­zeit­be­schäf­tigt, allein­er­zie­hend, für den Groß­teil der Care­ar­beit zustän­dig und zusätz­lich im Coro­na­jahr auch noch als Leh­re­rin­nen im Home­schoo­ling gefor­dert – all das zeigt, welch viel­fäl­ti­gen, — auch bedingt durch tra­di­tio­nel­le Rol­len­bil­der – Her­aus­for­de­run­gen sich Frau­en in Öster­reich stel­len müs­sen.

Die Her­aus­for­de­run­gen sind viel­fäl­tig! Bera­tung unter­stützt

In der Frau­en­be­ra­tungs­stel­le wer­den gemein­sam mit der betrof­fe­nen Frau Lösungs­we­ge erar­bei­tet, Mut gemacht durch das Auf­zei­gen von Mög­lich­kei­ten und Infor­ma­tio­nen, Selbst­wert gestärkt durch das Bezug­neh­men auf die mit­ge­brach­ten Stär­ken, Res­sour­cen und Kom­pe­ten­zen.

Die Mit­ar­bei­te­rin­nen der Frau­en­be­ra­tungs­stel­le unter­stüt­zen bei der Erlan­gung von Sozi­al­leis­tun­gen, bei der Schul­den­re­gu­lie­rung bzw. ver­mit­teln an die Schuld­ner­be­ra­tung, hel­fen, einen Haus­halts­plan zu erstel­len und haben die Mög­lich­keit, durch die Unter­stüt­zung loka­ler Ver­ei­ne finan­zi­el­le Sofort­hil­fen zur Ver­fü­gung zu stel­len.

In Koope­ra­ti­on mit dem Ver­ein Mosa­ik und dem Wohn­hil­fe­fonds des Lan­des OÖ wird unter­stützt, Kre­di­te mit klei­nen Rück­zah­lungs­ra­ten für Woh­nungs­kau­tio­nen oder Miet­aus­stän­de zu bekom­men.

Bezie­hungs­brü­che, Tren­nung oder Schei­dung stel­len Frau­en vor eine gro­ße Her­aus­for­de­rung. Die Fra­ge nach der Exis­tenz­si­che­rung, Ver­ein­bar­keit von Job und Fami­lie sowie wel­che recht­li­chen Schrit­te not­wen­dig sind, wor­auf geach­tet wer­den muss – all die­se Fra­gen wer­den in der Bera­tung rund um Schei­dung und Tren­nung berück­sich­tigt. Frau­en erhal­ten eine Basis­in­for­ma­ti­on über Schei­dungs­ar­ten und wer­den über recht­li­che Aspek­te einer Schei­dung und deren Fol­gen infor­miert. Dar­über hin­aus bringt eine Tren­nung – oder eine im Raum ste­hen­de Tren­nung — psy­chi­sche Belas­tun­gen mit sich, die in der Bera­tung auf­ge­grif­fen wer­den.

Die Frau­en­be­ra­tungs­stel­le in der Bahn­hof­stra­ße 14, Bad Ischl ist zu fol­gen­den Öff­nungs­zei­ten erreich­bar:

Mon­tag bis Mitt­woch von 8.00 – 12.00 Uhr und von 13.00 bis 15.00 Uhr und am Don­ners­tag von 8.00 – 12.00 erreich­bar. Bit­te Tele­fo­ni­sche Ter­min­ver­ein­ba­rung unter 06132 21331.

Nähe­re Infor­ma­tio­nen unter www.frauensicht.at