Grüner Lokalaugenschein im Salzkammergut

Die Kul­tur­haupt­stadt braucht ein Ver­kehrs­kon­zept

Inten­si­ve Gesprä­che von Mayr mit Grü­nen vor Ort zu Tou­ris­mus und Ver­kehr im Kul­tur­haupt­stadt­jahr 2024

„Das Salz­kam­mer­gut wird eine her­vor­ra­gen­de Kul­tur­haupt­stadt sein, davon bin ich über­zeugt. Aber es hat enor­men Auf­hol­be­darf bei der Mobi­li­tät. Um einen Ver­kehrs­kol­laps im Kul­tur­haupt­stadt­jahr zu ver­mei­den, braucht die Regi­on rasch ein stim­mi­ges Ver­kehrs­kon­zept. Denn das Salz­kam­mer­gut ist jetzt schon mas­siv vom Ver­kehr belas­tet. Ohne wohl­über­leg­ten Ver­kehrs­plan droht 2024 ein böses Erwa­chen“, betont der desi­gnier­te Grü­ne Klub­ob­mann LAbg. Seve­rin Mayr, der in sei­ner Funk­ti­on sich als Ver­kehrs- und Kul­tur­spre­cher ein Bild vor Ort gemacht und ein­ge­hen­de Gesprä­che mit Grü­nen Grup­pen in Bad Ischl und Gmun­den sowie der Bür­ger­lis­te in Eben­see geführt hat.

Die Kul­tur­haupt­stadt-Gemein­den müs­sen per­fekt mit Bus und Bahn ange­bun­den, Staus in den Orts­zen­tren ver­mie­den und Tou­ris­tIn­nen eine wirk­li­che Alter­na­ti­ve zur PKW- Anrei­se gebo­ten wer­den. „Die Salz­kam­mer­gut-Bewer­bung hat auch mit dem öko­lo­gi­schen Gedan­ken gepunk­tet. Dies muss auch bedeu­ten, sanf­ten Tou­ris­mus zu ermög­li­chen. Dazu gehört etwa auch für eine kli­ma­freund­li­che und stress­freie Anrei­se aus dem Zen­tral­raum zu sor­gen und damit gleich­zei­tig die Bevöl­ke­rung vom Auto­ver­kehr zu ent­las­ten“, for­dert Mayr auch die Unter­stüt­zung des Lan­des ein.

Mar­tin Schott, Spre­cher der Grü­nen Bad Ischl und Land­tags­kan­di­dat for­dert für sei­ne Hei­mat­ge­mein­de vor allem eine Rad­ver­kehrs­of­fen­si­ve. „Um auf 2024 vor­be­rie­tet zu sein, muss zeit­ge­recht vor 2023 eine nach­hal­ti­ge Mobi­li­täts­stra­te­gie umge­setzt wer­den. Das beinhal­tet auch eine Erneue­rung der öffent­li­chen Ver­kehrs-Ange­bo­te in Bad Ischl und Ein­bet­tung in ein regio­na­les Mobi­li­täts­kon­zept“, denkt Schott über die eige­ne Gemein­de­gren­ze hin­aus.

Fran­zis­ka Zoh­ner-Kie­nes­ber­ger, Vize-Bür­ger­meis­te­rin der Bür­ger­lis­te für Eben­see setzt sich vor allem für eine Attrak­ti­vie­rung der Bahn ein: „Statt Hal­te­stel­len zu schlie­ßen, muss mutig und visio­när eine umwelt- und kli­ma­freund­li­che Ver­kehrs­er­schlie­ßung für das Salz­kam­mer­gut in Angriff genom­men wer­den“, for­dert Zoh­ner-Kie­nes­ber­ger auch ange­sichts des (E-)Fahrrad-Booms, der vie­le Tou­ris­tIn­nen ins Salz­kam­mer­gut führt. Zoh­ner-Kie­nes­ber­ger will nicht nur bar­rie­re­freie, moder­ne Bahn­hö­fe, son­dern auch den Takt der Bahn ver­bes­sert sehen: „Wir möch­ten, dass mehr Men­schen auf öffent­li­che Ver­kehrs­mit­tel umstei­gen, des­halb muss das Ange­bot attrak­ti­ver wer­den.

Für die Grü­nen in Gmun­den ist nicht nur eine kli­ma­freund­li­che Anrei­se wich­tig, son­dern auch eine Ver­kehrs­be­ru­hi­gung in der Stadt Gmun­den. „Damit uns 2024 kei­ne Blech­la­wi­nen über­rol­len, brau­chen wir einen Umstieg auf ande­re Mobi­li­täts­for­men. Dafür muss auch die Fuß­gän­ger­zo­ne end­lich wirk­lich zu einer Fuß­gän­ger­zo­ne wer­den. Halb­her­zi­ge Lip­pen­be­kennt­nis­se rei­chen da nicht!“ so Uli Feicht­in­ger, Grü­ne Bür­ger­meis­ter­kan­di­da­tin in Gmun­den, die eine Kul­tur­haupt­stadt als Stau­haupt­stadt ver­hin­dern will: „Infos über die öffent­li­che Anrei­se, ange­neh­me Fuß­we­ge von den Bahn­hal­te­stel­len in die Orts­zen­tren, E‑Bike-Ver­leih, Shut­tle-Diens­te, aber auch Kom­bi-Tickets für Anrei­se und Ein­trit­te im Kul­tur­haupt­stadt Jahr: Gute Ideen gibt es vie­le, jetzt geht es um die Umset­zung“, betont Feicht­in­ger.

Einig sind sich Schott, Zoh­ner-Kie­nes­ber­ger und Feicht­in­ger auch dar­in, dass die Fra­ge nach einem Ver­kehrs­kon­zept drin­gend beant­wor­tet wer­den muss: „Wir haben nur noch ein­ein­halb Jah­re, um Kon­zep­te auf Schie­ne zu brin­gen, damit 2023 der Betrieb bereits getes­tet wer­den kann. Nur dann ist garan­tiert, dass das Salz­kam­mer­gut 2024 best­mög­lich auf­ge­stellt ist.“

Foto: Grü­ne OÖ