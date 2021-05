Hendl Drive in bei der freiwilligen Feuerwehr Gschwandt

Akti­on am Mut­ter­tag über­traf alle Erwar­tun­gen

“Mit 700 Por­tio­nen war unser Limit erreicht, Bestel­lun­gen wären weit über 1000 Por­tio­nen gewe­sen! Mehr konn­te ich mit mei­nen 30 frei­wil­li­gen Feu­er­wehr­ka­me­ra­den nicht stem­men!” so Kom­man­dant Jür­gen WEISS­MANN hoch­er­freut. Durch opti­ma­le Zeit­ein­tei­lung bei den Vor­be­stel­lun­gen kam es zu kei­nem Stau bei der Zube­rei­tung und Abho­lung und auch zu kei­nen War­te­zei­ten.

Die Mama‘s erspar­ten sich das Kochen und wur­den auch an der Kuchen­the­ke mit Süßig­kei­ten zum Mit­neh­men ver­wöhnt. Dan­ke an die treu­en „Kun­den” aus Nah und Fern, der Rein­erlös die­ser Akti­on ist in Coro­na­zei­ten auch ein wich­ti­ger Bei­trag für die frei­wil­li­ge Feu­er­wehr Gschwandt!

Bericht und Bil­der Peter SOM­MER FOTO­PRESS