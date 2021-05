Die Segel­sai­son 2021 star­tet mit einer spek­ta­ku­lä­ren Boots­klas­se

19 Teil­neh­mer aus fünf Natio­nen (Aus­tra­li­en, Deutsch­land, Kroa­ti­en, Ungarn, Öster­reich) lie­ßen sich von den Covid-19 Bestim­mun­gen nicht abhal­ten, nah­men alle not­wen­di­gen Tests auf sich und sind an den Atter­see gereist.

Bei zehn Grad Luft und neun Grad Was­ser­tem­pe­ra­tur, wech­sel­wei­se leich­ten, mitt­le­ren und star­ken Regen, aber kräf­ti­gem Wind ließ der Wett­fahrt­lei­ter Chris­ti­an Hot­wag­ner die Flot­te aus­lau­fen. Kurz vor dem Start­si­gnal flau­te der Wind so stark ab, dass die flie­gen­den Mot­ten nur­mehr wie trau­ri­ge Enten am Was­ser kleb­ten. An eine Wett­fahrt war nicht mehr zu den­ken. Es wur­de noch bis spät nach­mit­tags an Land gewar­tet, doch der Wind blieb zu schwach.

Für mor­gen ist der ers­te Start der Staats­meis­ter­schaft für 11:00 Uhr geplant. Zur Ver­ga­be des Titels sind sechs der zwölf vor­ge­se­he­nen Wett­fahr­ten not­wen­dig, dafür bleibt noch bis Sonn­tag 15:00 Uhr Zeit.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zum Club und sei­nen Regat­ten fin­den Sie auf www.uycas.at.

Die gemel­de­ten Teil­neh­mer der Regat­ta fin­den Sie hier: http://www.uycas.at/regatten.html

Foto: Sport Con­sult, Gert Schmid­leit­ner