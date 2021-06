KLF‑A der FW Perneck wird verkauft

Ein abso­lu­tes Samm­ler­stück — Das alte KLF‑A der Feu­er­wa­che Perneck wur­de von der Stadt­ge­mein­de Bad Ischl zum Ver­kauf aus­ge­schrie­ben.

Fahr­zeug aus 1. All­rad­se­rie — Samm­ler­stück

Der Mer­ce­des 310 All­rad, stammt aus der 1. pro­du­zier­ten Serie der All­rad­fahr­zeu­ge die­ses Types — also ein ech­tes Samm­ler­stück! Von Juli 1991 bis Ende Mai 2021 stand das Fahr­zeug im Dienst der Feu­er­wa­che Perneck und hat dabei gute Diens­te geleis­tet. Doch mitt­ler­wei­le ist die­ses Fahr­zeug nicht mehr zeit­ge­mäß für den Feu­er­wehr­dienst. “Das heißt aber nicht, dass mit dem Fahr­zeug Etwas nicht stimmt”, stellt Kom­man­dant BI Hans-Peter Feicht­in­ger klar. “Wir haben das Fahr­zeug über die Jah­re lie­be­voll gepflegt und es befin­det sich aktu­ell in einem sehr guten Zustand!”

Besich­ti­gung im städt. Wirt­schafts­hof

Das Fahr­zeug wur­de von der Stadt­ge­mein­de Bad Ischl zum Ver­kauf aus­ge­schrie­ben. Bis zum 18. Juni ist es mög­lich Ange­bo­te im städt. Wirt­schafts­hof (Salz­bur­ger Stra­ße 40, 4820 Bad Ischl) abzu­ge­ben, der Best­bie­ter erhält den Zuschlag. Eben­falls kann dort das Fahr­zeug (bei Vor­anmel­dung) besich­tigt wer­den, die Fahr­zeug­pa­pie­re und das letz­te Prüf­gut­ach­ten liegt dort eben­falls auf.

Ord­nungs­ge­mä­ße War­tung

Das Fahr­zeug wur­de ord­nungs­ge­mäß gewar­tet. So wur­den u.a. 2018 das gro­ße Ser­vice durch­ge­führt und die Getrie­be­öle erneu­ert. Der Unter­bo­den ist ver­sie­gelt. Die Rei­fen wur­den im Jän­ner 2020 neu ange­schafft.

Beim Gedan­ken dass das Fahr­zeug nicht mehr in der Zeug­stät­te der Feu­er­wa­che Perneck steht, wird auch dem Zeug­wart HFM Bern­hard Gschwandt­ner ein wenig mul­mig zumu­te: “Einer­seits hat­ten wir in der Ver­gan­gen­heit mit die­sem Fahr­zeug kei­ne Pro­ble­me und so ist es scha­de, dass das Fahr­zeug ver­kauft wird. Das letz­te Mal Fahr­zeug­wa­schen war schon ganz komisch, irgend­wie war das Fahr­zeug ja mei­ne zwei­te Frau. Jedoch muss man sich ein­ge­ste­hen, dass das alte Klein­lösch­fahr­zeug nicht mehr zeit­ge­mäß war, daher war ein Aus­tausch unbe­dingt not­wen­dig.

Auch die Platz­ein­tei­lung im neu­en Fahr­zeug ist opti­mal aus­ge­nutzt wor­den. Man sieht, in den letz­ten Jahr­zehn­ten hat sich im Bereich der Fahr­zeu­ge viel getan und wir sind froh, wie­der auf dem neu­es­ten Stand der Tech­nik zu sein.” Nach­dem die Zeug­stät­te in den ver­gan­ge­nen Jah­ren moder­ni­siert wur­de, ist nun auch der Fuhr­park wie­der zeit­ge­mäß.

Besich­ti­gun­gen und Fra­gen zum Fahr­zeug

Besich­ti­gun­gen sind im städt. Wirt­schafts­hof gegen Vor­anmel­dung mög­lich: 06132/ 301‑1728

Bei Fra­gen zum Fahr­zeug steht Kom­man­dant BI Hans-Peter Feicht­in­ger mit Rat und tat zur Ver­fü­gung: +43 699 18 12 66 70

“Wir hof­fen dass sich ein Käu­fer für das Fahr­zeug mel­det, wel­cher die­ses auch zu schät­zen weiß. Dar­in steckt auch ein Stück Geschich­te von Perneck. Und natür­lich erhält der Käu­fer auch eine Sulz aus mei­ner Sulzwerk­statt (Feicht’s Sulzwerk­statt) gra­tis dazu”, sagt Kom­man­dant BI Hans-Peter Feicht­in­ger in Rich­tung des zukünf­ti­gen Besit­zers.

