Roland Düringer – „Africa Twinis“ im MEZZO Ohlsdorf

Fr, 28. Mai 2021 / 20 Uhr – MEZ­ZO Ohls­dorf

Kabarett: Roland Düringer – „Africa Twinis“

Punkt Mit­ter­nacht fällt am 1.1.1986 in Paris der Start­schuss zum här­tes­ten Wüs­ten­ren­nen der Welt, der Ral­lye Paris-Dakar. In ein­und­zwan­zig Tagen wird der Fran­zo­se Cyril Neveu mit sei­ner Hon­da NXR 750 nach 15.000 km als ers­ter das Ziel am Lac Rose, einem Salz­see 30 km nörd­lich von Dakar erreicht haben.

In der­sel­ben Nacht, zur sel­ben Stun­de fällt auch in Engel­brechts im tiefst ver­schnei­ten Wald­vier­tel ein Schuss. Eine Fehl­zün­dung. Ein zwei­ter Tritt, gefolgt von einem Knat­tern. Kurz dar­auf ein zwei­tes Knat­tern. Zwei rau­chen­de Zwei­tak­ter set­zen sich in Bewe­gung Rich­tung Süden. Ihr Ziel: Dakar. In knapp drei Stun­den wer­den Engel­bert Fröschl und Alo­is Zankl auf ihren bei­den Puch MCH 250 am Jau­er­ling 14.978 km nörd­lich von Dakar mit tech­ni­schem Gebre­chen die Rei­se nach Afri­ka been­den müs­sen und bei eisi­gem Wind und gefühl­ten minus 25 Grad Cel­si­us zur Erkennt­nis gelan­gen: „Dakaa is ned ums Eck.”

Engl und Loisl haben ihre Lek­ti­on gelernt und dies­mal – mehr als drei­ßig Jah­re spä­ter – wird nichts dem Zufall über­las­sen. Gereift, geis­tig gewach­sen, in vol­ler Man­nes­blü­te und tech­nisch am Stand der Zeit, sind die AFRI­CA TWI­NIS fest ent­schlos­sen mit ihren High­tech-Motor­rä­dern die Wüs­te zu bezwin­gen und kom­me was wol­le das Ziel zu errei­chen: Den Lac Rose, 30 km nörd­lich von Dakar.

Es mag ja schon sein, dass die Welt in den letz­ten 30 Jah­ren zusam­men­ge­wach­sen ist: aber Dakar ist trotz­dem noch immer nicht ums Eck.

Alle Auf­tritts­ter­mi­ne auf www.dueringer.at und www.inskabarett.at

Kar­ten­re­ser­vie­rung bit­te unter: kulturamt@ohlsdorf.ooe.gv.at oder per Tel. 07612/47255–28 (nur Don­ners­tag vor­mit­tag)

Kar­ten­prei­se

Kate­go­rie 1: Erw.: € 24,- / Jgdl. bis 16 J.: € 20,-

Kate­go­rie 2: Erw.: € 22,- / Jgdl. bis 16 J.: € 18,-