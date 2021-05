Stockchützen Gschwandt sind mit ihren Sportgeräten bereit

Hur­ra es kann los­ge­hen. Ab 19.5.2021 dür­fen die Stock­schüt­zen der UNI­ON Gschwandt mit Chris­ti­an GUMPL, Alfred SCHEUCHL, Wal­ter GEBETS­BER­GER, Wil­fried WIM­MER und Ersatz­schüt­ze Alfred GEY­ER­HO­FER wie­der das offi­zi­el­le Trai­ning auf­neh­men und ab Anfang Juni in die OÖ Lan­des­meis­ter­schaft 2021 der Stock­schüt­zen mit Elan ein­stei­gen.

In der Grup­pe E tref­fen sie dann auf SU Inzers­dorf, Uni­on ESV Estern­berg 1 und ASKÖ Schwert­berg. Viel Zeit für Trai­ning bleibt nicht mehr, denn es geht bereits am Mitt­woch 9.6.2021 los mit dem Aus­wärts­spiel gegen ASKÖ Schwert­berg.

Das ers­te Heim­spiel in der UNI­ON Stock­hal­le GSCHWANDT fin­det am Sams­tag 19.6.2021 mit Beginn 19:00 Uhr statt. Als Gast­mann­schaft kommt die Mann­schaft der Uni­on ESV Estern­berg 1. Heim­spiel Num­mer zwei dann am Frei­tag 2.7.2021 wie­der mit Beginn 19:00 Uhr. Es folgt am Frei­tag 16.7.2021 das Aus­wärts­spiel gegen SU Inzers­dorf, ein wei­te­res Aus­wärts­spiel am Sams­tag 31.7.2021 gegen UNI­ON ESV Estern­berg 1 und das letz­te Heim­spiel der Vor­run­de fin­det dann am Mitt­woch 18.8.2021 um 19:00 Uhr gegen ASKÖ Schwert­berg statt.

Kla­res Ziel der Gschwandt­ner Mann­schaft ist der Auf­stieg in die nächs­te Run­de und Kampf um den OÖ Meis­ter­ti­tel. Bei den Begeg­nun­gen ist frei­er Ein­tritt. Es wird selbst­ver­ständ­lich streng auf die gül­ti­gen Coro­na­re­geln bei Betre­ten und Auf­ent­halt in der Stock­hal­le geach­tet. Genaue Infor­ma­ti­on erfolgt durch Vor­ankün­di­gung vor dem ers­ten Heim­spiel in den Medi­en.

Bericht und Bil­der Peter SOM­MER FOTO­PRESS