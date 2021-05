Vom Orange Hopper bis zum Indian Spring

An den Tou­ris­mus­schu­len haben 30 Kan­di­da­tIn­nen die Jung­bar­kee­per­prü­fung abge­legt, der Groß­teil mit über­durch­schnitt­lich gutem Erfolg

„Ich bin echt stolz auf sie alle“ strahlt Aus­bil­dungs­lei­te­rin Dipl. Päd. Mar­lies Eben­füh­rer-Nah­mer, denn in die­sem Coro­na Jahr war es schon eine ganz gro­ße Her­aus­for­de­rung, sich die­ser Auf­ga­be zu stel­len. Seit dem Herbst wur­de abwech­selnd in Prä­senz und online gebüf­felt, aber alle sen­so­ri­schen Auf­ga­ben kann man nicht übers Inter­net abwi­ckeln. Man muss schon selbst rie­chen, kos­ten, mixen und shaken.

Zu den drei Prü­fungs­tei­len gehör­te wie­der das Erstel­len einer Bark­ar­te – eini­ge davon sind abso­lu­te Kunst­wer­ke gewor­den. Beim sen­so­ri­schen Teil müs­sen 3 Spi­ri­tuo­sen beschrie­ben und über den Geruchs­sinn erkannt wer­den, dazu kommt ein schrift­li­cher LMS-Test. Zur prak­ti­schen Prü­fung muss schließ­lich ein klas­si­scher Cock­tail aus dem umfang­rei­chen Prü­fungs­pool gemixt und wei­ters eine alko­hol­freie Eigen­krea­ti­on prä­sen­tiert wer­den. Gera­de bei die­sen selbst kre­ierten Drinks bewie­sen die Kan­di­da­tIn­nen viel Phan­ta­sie, vom „Kari­bik-fee­ling“ bis zum „Lebens­ge­fühl des Salz­kam­mer­gu­tes“ waren alles zu ent­de­cken, viel­leicht sind hier die Sze­ne-Drinks von mor­gen ent­stan­den!

Mike Stö­rin­ger, Bar­chef vom KuK-Hof­beisl zu Ischl und Diplom­som­me­lier Gün­ter Gader­bau­er waren die fach­kun­dig-kri­ti­sche Jury bei der prak­ti­schen Prü­fung, die unter strengs­ten COVID-Sicher­heits­maß­nah­men abge­wi­ckelt wur­de. Alle Ver­ant­wort­li­chen waren vom Niveau der Kan­di­da­ten begeis­tert und von den Eigen­krea­tio­nen höchst ange­tan.

Johan­nes Aschau­er, Miri­am Grab­ner, Mari­nus Lob­mayr und Michae­la Stangl haben die Jung­bar­kee­per­prü­fung mit aus­ge­zeich­ne­tem Erfolg bestan­den, dazu kom­men wei­te­re 15 gute Erfol­ge, das heißt über 60% haben ein über­durch­schnitt­lich gutes Ergeb­nis erzie­len kön­nen.

Herz­li­chen Glück­wunsch den neu­en Jung­bar­kee­pe­rIn­nen.

Foto: pri­vat