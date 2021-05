Weitere Schritte in der „Bienenfreundliche Gemeinde Laakirchen“

Die „Bie­nen­freund­li­che Gemein­de Laa­kir­chen“ schafft mit vie­len klei­nen Maß­nah­men und Pro­jek­ten einen geschütz­ten Lebens­raum für Bie­nen und Insek­ten. Eine wich­ti­ge Grund­vor­aus­set­zung, um das Öko­sys­tem zu erhal­ten.

Bereits 15 öffent­li­che Blüh­flä­chen befin­den sich im Stadt­ge­biet von Laa­kir­chen. Damit sich die Wild­blu­men bes­ser und schnel­ler ver­meh­ren kön­nen, wur­den in den Blu­men­wie­sen klei­ne Initi­al­flä­chen ange­legt. „Die Wild­blu­men­sa­men müs­sen fach­ge­recht ange­baut wer­den, um sich gut aus­brei­ten zu kön­nen. Die Wie­sen wer­den anschlie­ßend nur zwei Mal im Jahr gemäht. So ent­ste­hen über die Jah­re schö­ne bun­te Blu­men­wie­sen“, so Johann Holz­in­ger, der für die öffent­li­chen Blüh­flä­chen ver­ant­wort­li­che Bau­hof­mit­ar­bei­ter.

Auch der Laa­kirch­ner Bevöl­ke­rung und der Orts­bau­ern­schaft wer­den Blüh­mi­schun­gen von der Stadt­ge­mein­de zur Ver­fü­gung gestellt. Land­wir­te wur­den mit Blu­men­sa­men zum Bepflan­zen von bei­spiels­wei­se Brach­flä­chen und Rand­strei­fen unter­stützt. Pri­vat­per­so­nen kön­nen sich für 5m² (Bau­ern­gar­ten) oder 1m² (Bal­kon­kis­terl) Blu­men­mi­schun­gen am Stadt­amt abho­len.

„Wenn vie­le Men­schen mit­ma­chen, wird sich die Insek­ten­viel­falt wie­der erho­len. So kön­nen alle einen Bei­trag zur Arten­viel­falt und zum Erhalt des Öko­sys­tems leis­ten“, so die Sach­be­ar­bei­te­rin, Sabi­ne Her­man. Eine wei­te­re bie­nen­freund­li­che Initia­ti­ve wur­de mit der Erwei­te­rung der Streu­obst­wie­se beim Schweigtha­ler Kir­chen­weg gesetzt. In Koope­ra­ti­on mit der Baum­schu­le Viel­ha­ber wur­den von Bau­hof­mit­ar­bei­tern zusätz­lich vier hei­mi­sche Obst­bäu­me gesetzt.

„Äpfel, Bir­nen, Zwetsch­ken, usw. laden im Spät­som­mer zum Naschen ein und ste­hen zur Stär­kung für die Wan­de­rer frei zur Ver­fü­gung. Das freut die Insek­ten und die Men­schen“, so Bür­ger­meis­ter Ing. Fritz Feicht­in­ger. In wei­te­rer Fol­ge wäre auch ange­dacht, im nächs­ten Jahr dort einen Baum­schnitt­kurs durch­zu­füh­ren. Dane­ben möch­te sich der Obmann des Natur- und Umwelt­aus­schus­ses DI Jens Baum­gart­ner für wei­te­re Pro­jek­te ein­setz­ten: „Es wäre ein gro­ßer Wunsch von mir, einen wei­te­ren Stand­ort für eine neu ange­leg­te Streu­obst­wie­se in Orts­nä­he zu fin­den“.

Foto: pri­vat