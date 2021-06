Bei Wendemanöver Ölwanne aufgerissen

Die Isch­ler Feu­er­wehr­ka­me­ra­den wur­den am Mon­tag zu einem Ölein­satz geru­fen. Bei einem Wen­de­ma­nö­ver ist bei einem Fahr­zeug die Ölwan­ne aufgerissen.

Ein Len­ker wen­de­te am spä­ten Abend des 06. Juni 2021 mit sei­nem Fahr­zeug auf der Rad­gra­ben­stra­ße in Bad Ischl. Dabei dürf­te das Fahr­zeug am Unter­grund auf­ge­ses­sen und die Ölwan­ne des Fahr­zeu­ges dabei beschä­digt wor­den sein.

Der Len­ker bemerk­te Nichts und setz­te sei­ne Fahrt fort, als plötz­lich nach eini­ger Zeit die Ölkon­troll­lam­pe auf­leuch­te­te. Zur Sicher­heit stell­te er sein Fahr­zeug auf einem Park­platz ab, um es am Tag dar­auf abho­len zu las­sen. Da es fins­ter war, bemerk­te er die Ölspur – die er ver­ur­sacht hat­te — nicht.

Erst Mon­tag­mit­tag, als der Len­ker sein Fahr­zeug abho­len las­sen woll­te, bemerk­te er die Ölspur und infor­mier­te den Kom­man­dan­ten der Feu­er­wa­che Perneck, der wie­der­um die Feu­er­wehr alar­mier­te. „Ein kur­zer Blick war aus­rei­chend!“, sagt BI Hans-Peter Feichtinger.

Ein­ein­halb Stun­den waren die Perne­cker Kame­ra­den im Ein­satz. Mit Bin­de­mit­tel wur­de die Ölspur gebun­den. Die Auf­nah­me des Scha­dens­er­eig­nis­ses erfolg­te durch die Beam­ten der Poli­zei­in­spek­ti­on Bad Ischl.

Quel­le: FF Bad Ischl