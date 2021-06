Hauptfeuerwache Bad Ischl zum Feuerwehrhausumbau

Wir, die Kame­ra­den der Haupt­feu­er­wa­che Bad Ischl, möch­ten ger­ne über unser geplan­tes Pro­jekt, den Umbau unse­res Feu­er­wehr­hau­ses, informieren:

Unser Gebäu­de wur­de im Jah­re 1974 bezo­gen und seit­dem immer wie­der den Anfor­de­run­gen ent­spre­chend ange­passt. Seit meh­re­ren Jah­ren steht das The­ma Um- oder Neu­bau im Raum und zur Dis­kus­si­on. Bis dato konn­te jedoch kein geeig­ne­ter Bau­grund gefun­den wer­den, wel­cher eine Ver­bes­se­rung der Ein­satz­struk­tur der Feu­er­weh­ren in Bad Ischl zur Fol­ge hät­te. Somit ent­schloss man sich sei­tens des Kom­man­dos den momen­ta­nen Stand­ort am Bahn­hof best­mög­lich zu nutzen.

Vier Kri­te­ri­en dien­ten als Vor­ga­be für die Adap­tie­rung des bestehen­den Gebäudes:

1. Die Unter­brin­gung aller Fahr­zeu­ge — im spe­zi­el­len das 2024 anzu­schaf­fen­de schwe­re Rüstfahrzeug.

2. Adäqua­te Umklei­de­räum­lich­kei­ten inklu­si­ve Hygie­ne­be­reich für Per­so­nal und Bekleidung.

3. Hoch­was­ser­si­che­re und leicht zugäng­li­che Lager­räum­lich­kei­ten für den Katastrophenschutz.

4. Die Absi­che­rung des bestehen­den Hal­len­bo­dens bezüg­lich Trag­fä­hig­keit und Dicht­heit, wel­che momen­tan Pro­ble­me bereitet.

Die Frei­wil­li­gen Feu­er­weh­ren in Ober­ös­ter­reich sind Kör­per­schaf­ten öffent­li­chen Rechts und sind somit poli­tisch unpar­tei­isch. Wir fra­gen auch nicht nach Reli­gi­on, Her­kunft oder Ras­se, wenn wir Mit­glie­der in unse­ren Rei­hen auf­neh­men. Wir sind 365 Tage im Jahr zu jeder Tages- und Nacht­zeit ein­satz­be­reit und hel­fen schnell und unkom­pli­ziert – ganz egal wem.

Somit wün­schen wir uns für die­ses wich­ti­ge Pro­jekt, wel­ches einen enor­men Bei­trag für die Sicher­heit in unse­rer Stadt bei­tra­gen wird, eine gemein­sa­me Unter­stüt­zung aller poli­tisch ver­ant­wort­li­chen Per­so­nen. Ein poli­ti­sches Hick­Hack ist der Sache in keins­ter Wei­se dienlich!

Nur so kann die­ses Bau­vor­ha­ben erfolg­reich und zur Zufrie­den­heit Aller in kur­zer Zeit umge­setzt werden.

Wir freu­en uns auf ein gemein­sa­mes Mit­ein­an­der und natür­lich auf den unkom­pli­zier­ten Beginn unse­res Bauvorhabens.

Foto: Frei­wil­li­ge Feu­er­wehr Bad Ischl