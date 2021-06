Kiwanis spendet 20 Schultaschen

Moderns­te Schul­ta­schen samt gefüll­tem Feder­pen­nal an Direk­to­rin­nen übergeben

Kiwa­nis spen­det 20 Schul­ta­schen für bedürf­ti­ge Volks­schul­kin­der in der Stadt

Es hat schon Tra­di­ti­on, dass der Kiwa­nis­club Vöck­la­bruck – sein Mot­to lau­tet ja „Den Kin­dern der Welt die­nen“ – Volks­schul­kin­der unter­stützt, deren Eltern sich kei­ne moder­ne und ergo­no­mi­sche Schul­ta­sche leis­ten kön­nen. Der Schul­ta­schen­spe­zia­lis­ten Erg­o­bag und das Taschen-Fach­ge­schäft Erber haben gemein­sam die­se Cha­ri­ty Akti­on zuguns­ten der Vöck­la­bru­cker Schul­kin­der orga­ni­siert. 20 top­ak­tu­el­le Anfän­ger­schul­ta­schen inklu­si­ve Zube­hör wie gefüll­tem Feder­pen­nal und Sport­beu­tel wur­den an die Volks­schu­len der Stadt gespen­det. Die fei­er­li­che Über­ga­be an die Direk­to­rin­nen erfolg­te bei der Bür­ger­meis­te­rin Eli­sa­beth Kölblinger.

Wolf­gang Hoch­rei­ter, der soeben erst neu gewähl­te Prä­si­dent des Kiwa­nis Clubs Vöck­la­bruck, beton­te bei der Über­ga­be der Schul­ta­schen noch­mals, wie wich­tig es gera­de jetzt ist, auch direkt vor Ort Kin­der und jun­ge Fami­li­en in schwie­ri­gen Situa­tio­nen zu unter­stüt­zen. Mit den 20 Erg­o­bag-Schul­ta­schen kann gezielt gehol­fen wer­den, so dass kein Kind nach den Feri­en mit „lee­ren Hän­den“ ins neue Schul­jahr star­ten muss. „Die Schul­ta­schen­mo­del­le wur­den dabei so gewählt, dass sie indi­vi­du­ell an die Grö­ße der Kin­der ange­passt wer­den kön­nen und vie­le genia­le Fea­tures bie­ten“, erklär­te Roman Huemer-Erber.

Der Kiwa­nis Club Vöck­la­bruck hat der­zeit rund 40 akti­ve Mit­glie­der, die sich nun wie­der regel­mä­ßig zu Club­aben­den und Vor­trä­gen tref­fen. Neben Freund­schaft und Gesel­lig­keit steht dabei der Hilfs­ge­dan­ke für Kin­der im Vor­der­grund. In Vöck­la­bruck leben die Kiwa­nier nach dem Slo­gan „Kin­dern eine Brü­cke in die Zukunft bau­en“ und hel­fen auf regio­na­ler Ebe­ne Kin­dern, Jugend­li­chen und jun­gen Fami­li­en. Lei­der stell­te das ver­gan­ge­ne Jahr auch für Kiwa­nis eine enor­me Her­aus­for­de­rung dar, muss­ten doch sämt­li­che geplan­ten Ver­an­stal­tun­gen, Kon­zer­te und Aus­flü­ge, bei denen Spen­den gesam­melt wer­den kön­nen, abge­sagt wer­den. „Für das kom­men­de Jahr ist das neue Pro­gramm dafür umso reich­hal­ti­ger“, lädt Prä­si­dent Wolf­gang Hoch­rei­ter inter­es­sier­te Män­ner ein, beim Kiwa­nis-Club dabei zu sein.

Foto: Kiwa­nis privat