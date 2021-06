Langsamer durch Ohlsdorf

Bit­te LANG­SAM ent­lang der Lan­des­stra­ße durch Ohls­dorf

Es häu­fen sich seit Wochen die Anfra­gen, ob man nicht ent­lang der Lan­des­stra­ße durch Ohls­dorf häu­fi­ger Geschwin­dig­keits­kon­trol­len durch­füh­ren kann.

Die­se Anfra­ge betref­fen alle Orts­tei­le, die an der Haupt­ver­kehrs­stra­ße Ohls­dorf lie­gen. „Ich woh­ne auch fast direkt an die­ser Stra­ße und muss­te in unse­rem Orts­teil, der eine Kur­ve beinhal­tet, mehr­mals mit­er­le­ben, wie es zu Unfäl­len kam. Es ist eigent­lich fast durch­ge­hend eine 50-er Beschrän­kung und im Zen­trum sogar 30, aber man­che Ver­kehrs­teil­neh­mer fah­ren, als wäre es eine Auto­bahn“, so Vize­bür­ger­meis­te­rin Inés Mirlacher.

Obmann des Stra­ßen­aus­schus­ses von Ohls­dorf Johann Halb­mai­er meint dazu: „Vie­le Eltern sind sehr besorgt, denn ihre Kin­der müs­sen auf dem Schul­weg die Stra­ße que­ren und an man­chen Stel­len müs­sen wir auch über­le­gen, neue Zebra­strei­fen anzu­den­ken. Vor allem auch im Fried­hofs­be­reich, wo vie­le älte­re Per­so­nen die Stra­ße über­que­ren möch­ten, haben wir Hand­lungs­be­darf. Wir möch­ten mit unse­ren Trans­pa­ren­ten wie­der ein­mal an meh­re­ren Stel­len ent­lang die­ser Stra­ße dar­auf auf­merk­sam machen, dass wir im Stra­ßen­ver­kehr auf­ein­an­der Acht geben und wir hof­fen, dass wir mit die­ser Akti­on die Men­schen erreichen“.