Paragleiter kollidierte bei Landung mit Absperrzaun

Beim Lan­de­an­flug ist ein Para­glei­ter am Frei­tag mit einem Absperr­zaun kol­li­diert und zu Boden gestürzt.

Zwei befreun­de­te und erfah­re­ne Para­glei­ter-Pilo­ten im Alter von 26 und 27 Jah­ren fuh­ren am 18. Juni 2021 gegen 16:30 Uhr mit der Seil­bahn auf den Krip­pen­stein. In der Nähe der Welt­erbe-Spi­ra­le star­te­ten die zwei Män­ner mit ihren Para­glei­tern, um ins Tal nach Ober­traun zu flie­gen. Am Start­platz herrsch­ten ruhi­ge Bedin­gun­gen, umlie­gend bemerk­ten die bei­den jedoch Gewit­ter­wol­ken und teil­wei­sen Regen.

Para­glei­ter kol­li­dier­te bei Lan­dung mit Absperrzaun

Als beim Anflug an den Lan­de­platz der Wind in Boden­nä­he immer stär­ker wur­de, bekam der 26-Jäh­ri­ge immer mehr Pro­ble­me sei­nen Gleit­schirm sicher zu kon­trol­lie­ren. Letzt­end­lich kol­li­dier­te er in etwa drei Metern Höhe mit einem Absperr­zaun eines Fuß­ball­plat­zes in der Nähe des Lan­de­plat­zes. Der Schirm klapp­te über dem Pilo­ten zusam­men, wodurch die­ser zu Boden stürz­te und sich Ver­let­zun­gen unbe­stimm­ten Gra­des zuzog.

Sein 27-jäh­ri­ger Freund konn­te in unmit­tel­ba­rer Nähe sicher lan­den und küm­mer­te sich um den Ver­letz­ten. Die alar­mier­te Ret­tung und der Not­arzt ver­sorg­ten den Ver­un­fall­ten und brach­ten ihn in das Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum nach Bad Ischl.

Quel­le: LPD OÖ / Foto: laumat.at