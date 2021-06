Torjägerin Lackner aus Bad Goisern „lotste“ Fenastra Krenglbach in die Bundesliga!

Vier Voll­tref­fer steu­er­te Frau­en­fuß­ball-Star Sarah Lack­ner aus Bad Goi­sern zum 6:3 ‑Gesamt­score des Ober­ös­ter­reich-Ver­tre­ters SV Fen­as­tra Kren­gl­bach gegen Kärn­tens Meis­ter SV Wern­berg in der Rele­ga­ti­on zur 2. Frau­en-Bun­des­li­ga bei. „Für uns waren die Geg­ne­rin­nen nach der lan­gen Coro­na-Zwangs­pau­se ein „unbe­schrie­be­nes Blatt“, wir hat­ten kei­ner­lei Infos“, gesteht die Kapi­tä­nin nach der geglück­ten „Mis­si­on Aufstieg“.

Im Hin­spiel vor 14 Tagen gin­gen die Gäs­te trotz­dem in der 7. Minu­te durch Lea Krin­zin­ger mit 1:0 in Füh­rung, kas­sier­ten in der zwei­ten Spiel­hälf­te den Aus­gleich und der 89. Minu­te einen Elfer zuge­spro­chen: kalt­blü­tig mar­kier­te Lack­ner den Sie­ges­tref­fer zum 2:1. „Vor dem ent­schei­den­den Rück­spiel am ver­gan­ge­nen Sams­tag hoff­ten wir auf unse­re treu­en Fans“, erzählt die 24- jäh­ri­ge ÖFB U19- Exin­ter­na­tio­na­le (10 Län­der­spie­le, 3 Tore), die über USK Hof, Wacker Inns­bruck und Uni­on Klein­mün­chen vor 2 Jah­ren beim LT1- O.Ö. Ligis­ten in der 3.200 Ein­woh­ner Gemein­de im Haus­ruck­vier­tel gelan­det war.

Sarahs Zorn­aus­bruch ent­schied zuguns­ten Krenglbachs

Mit einem „Dop­pel­pack“ hat­te „Tor­ga­ran­tin“ Lack­ner die 2:0‑Pausenführung her­ge­stellt, aber den Kärnt­ne­rin­nen gelang bis zur 75. Minu­te nach Miss­ge­schi­cken der Heim­elf der zwi­schen­zeit­li­che Aus­gleich zum 2:2.Ein wei­te­rer Ver­lust­tref­fer hät­te das „Aus“ in der Qua­li­fi­ka­ti­on bedeu­tet. „Weil wir über die gesam­te Spiel­zeit das bes­se­re Team waren, habe ich mich dar­über so geär­gert, dass ich mit einem Gewalt­schuss die Ent­schei­dung such­te, schil­dert die „Knip­se­rin“, „nach einem erfolg­rei­chen Dribb­ling gegen 2 Geg­ne­rin­nen habe ich alle noch vor­han­de­ne Ener­gie in den Schuss gelegt und zum Glück lan­de­te die Kugel zum 3:2 für uns unter der Quer­lat­te“. Für die end­gül­ti­ge Ent­schei­dung sorg­te dann Team­kol­le­gin Iris Knien­ie­der, die in der 90. Minu­te eine Kärnt­ner Abwehr­spie­le­rin mit einer schar­fen Her­ein­ga­be zu einem Eigen­tor und 2:4 aus Sicht der Gäs­te zwang.

„Lea­de­rin par excellence“

Nicht nur mit ihren Toren hat Lack­ner maß­geb­li­chen Anteil an Kren­gl­bachs „Erfolgs­ge­schich­te“, Chef­trai­ner Rein­hard Buch­ner attes­tiert der Spit­zen­fuß­bal­le­rin aus dem Salz­kam­mer­gut, „dass sie trotz ihrer Jugend schon eine ech­te Vor­bild­funk­ti­on aus­übt, indem sie k e i n Trai­ning schwänzt, immer auf­mun­tert statt kri­ti­siert und sich als Tor­stür­me­rin auch nicht zu scha­de ist, in der eige­nen Abwehr aus­zu­hel­fen“. Die rou­ti­nier­te Spiel­ma­che­rin revan­chiert sich mit einem Pau­schal­lob für das „sen­sa­tio­nel­le“ Umfeld: ohne das groß­ar­ti­ge Zusam­men­spiel aller Spie­le­rin­nen (ob fit oder ver­letzt). die her­vor­ra­gen­den Trai­ner, Betreu­er und Funk­tio­nä­re und nicht zu ver­ges­sen, die Fans, wäre das alles nie mög­lich gewe­sen. Ich freue mich rie­sig, mit den Team­kol­le­gin­nen die­se Erfah­run­gen in der Bun­des-Liga “wie­der” und doch kom­plett anders machen zu dür­fen und bin sehr opti­mis­tisch, dass wir „oben“ mit­hal­ten können!“

Foto: Her­bert Redhammer